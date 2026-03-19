Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Война Китая с воробьями: как люди своими руками создают гуманитарные катастрофы

Редакция PRESS 19 марта, 2026 11:31

История и культура 0 комментариев

История «войны Китая с воробьями» — один из самых ярких примеров того, как политические решения, игнорирующие законы природы, могут привести к катастрофическим последствиям. Эта кампания стала частью масштабной политики модернизации страны, проводимой под руководством Мао Цзэдуна, и тесно связана с трагическими событиями Великого китайского голода конца 1950-х — начала 1960-х годов.

После основания Китайская Народная Республика в 1949 году руководство страны поставило перед собой амбициозную задачу — быстро превратить Китай в мощную индустриальную и сельскохозяйственную державу. Одним из ключевых этапов этой политики стал так называемый Большой скачок вперёд. В рамках этой программы была запущена кампания «Четыре вредителя», направленная на уничтожение крыс, мух, комаров и воробьёв.

Особое внимание уделялось именно воробьям. Считалось, что эти птицы поедают зерно и тем самым наносят ущерб сельскому хозяйству. В результате по всей стране развернулась массовая мобилизация населения: люди разрушали гнезда, уничтожали яйца и устраивали непрерывный шум — били в кастрюли, барабаны и металлические предметы. Воробьи, лишённые возможности приземлиться, погибали от истощения прямо в воздухе. В считанные месяцы их популяция была практически уничтожена.

На первый взгляд, кампания казалась успешной: исчез «вредитель», мешавший урожаю. Однако последствия оказались противоположными ожидаемым. Руководство страны не учло важнейшую экологическую роль воробьёв. Эти птицы питались не только зерном, но и насекомыми, включая вредителей сельскохозяйственных культур. После их уничтожения численность насекомых резко возросла, что привело к массовому уничтожению посевов.

Экологический дисбаланс совпал с другими серьёзными проблемами «Большого скачка». Коллективизация сельского хозяйства, нереалистичные планы производства и искажение отчётности привели к тому, что государство изымало у крестьян значительную часть урожая, зачастую оставляя их без средств к существованию. В результате страна оказалась на грани катастрофы.

Эти факторы стали причиной Великий китайский голод — одного из самых масштабных гуманитарных кризисов XX века. По различным оценкам, от голода погибло от 15 до более чем 30 миллионов человек. Люди страдали от крайнего недоедания, многие были вынуждены покидать свои дома в поисках пищи, фиксировались случаи каннибализма.

Таким образом, «война с воробьями» стала не просто ошибкой аграрной политики, а символом более широкой проблемы — попытки насильственно ускорить развитие страны без учёта объективных законов природы и экономики. Эта кампания наглядно показывает, как идеологические решения, не основанные на научных знаниях, могут привести к трагедиям огромного масштаба.

В конечном счёте китайское руководство было вынуждено признать ошибку: кампания против воробьёв была прекращена, а сами птицы впоследствии даже завозились в страну из-за рубежа для восстановления экологического баланса. Однако последствия уже были необратимы.

История этой кампании служит важным уроком: вмешательство человека в природные процессы требует осторожности и глубокого понимания экосистемы. Игнорирование этих принципов может привести не только к экологическим, но и к гуманитарным катастрофам.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать