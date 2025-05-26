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Военно-морской флот России сопровождает танкеры в Балтийском море: Финляндия

© LETA 26 мая, 2025 17:15

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Военно-морской флот России в Балтийском море начал сопровождать нефтяные танкеры, которые, предположительно, принадлежат так называемому «теневому флоту», сообщил в интервью финской общественной телерадиокомпании Yle министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

Такой эскорт для танкеров, используемых Россией с целью обхода санкций, наложенных на Москву, осуществляется в Финском заливе, пояснил министр. Пока неизвестно, какие именно корабли использует Россия для сопровождения танкеров. В Хельсинки заявили, что не считают этот эскорт угрозой.

Сопровождение танкеров началось после того, как пограничные службы Финляндии и Эстонии задержали несколько судов «теневого флота».

Страны Европейского союза предупредили, что старые танкеры, перевозящие российскую нефть, могут представлять угрозу для экосистемы региона. Кроме того, санкции ЕС запрещают страхование таких судов, если они участвуют в торговле нефтью по цене, превышающей установленный санкционный потолок.

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«Если он хочет присоединить Канаду, то позволит и России завоевать Латвию»: Титавс о политике Трампа

Важно 20:50

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"Если он позволяет себе говорить, что хочет завоевать Канаду или Гренландию, то в зеркальном отражении это означает, что он позволит завоевать Латвию», – так политический обозреватель Дан Титавс прокомментировал резкие заявления президента Дональда Трампа по поводу соседних с США стран и территорий. Высказывание прозвучало в эфире телеканала TV24.

"Если он позволяет себе говорить, что хочет завоевать Канаду или Гренландию, то в зеркальном отражении это означает, что он позволит завоевать Латвию», – так политический обозреватель Дан Титавс прокомментировал резкие заявления президента Дональда Трампа по поводу соседних с США стран и территорий. Высказывание прозвучало в эфире телеканала TV24.

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Купил билет, а планы изменились – как вернуть деньги за несостоявшийся проезд?

Важно 20:33

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Наш читатель Евгений написал, что купил билет на автобус до Лудзы, но в результате поехать не смог – его планы изменились. Билет стоил почти 7 евро, поэтому он решил вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, но оказалось, что это невозможно сделать - простейшая операция вылилась в целую эпопею, в итоге билет так никто и не аннулировал и деньги не вернул:

Наш читатель Евгений написал, что купил билет на автобус до Лудзы, но в результате поехать не смог – его планы изменились. Билет стоил почти 7 евро, поэтому он решил вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, но оказалось, что это невозможно сделать - простейшая операция вылилась в целую эпопею, в итоге билет так никто и не аннулировал и деньги не вернул:

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С карточки могут снимать деньги так, что сразу и не заметишь: новые методы мошенников

Важно 20:32

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Нил Путниньш, специалист по кибербезопасности, сообщает: мошенники наловчились снимать с чужих банковских карт небольшие суммы, чего владельцы денег могут не заметить, пишет портал Grani.lv. 

Нил Путниньш, специалист по кибербезопасности, сообщает: мошенники наловчились снимать с чужих банковских карт небольшие суммы, чего владельцы денег могут не заметить, пишет портал Grani.lv. 

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Выборы: как проголосовать, если состояние здоровья не позволяет выйти из дома

Новости Латвии 20:30

Новости Латвии 0 комментариев

Избиратели, которым по состоянию здоровья затруднительно лично посетить избирательный участок, могут проголосовать на выборах самоуправлений по месту пребывания. Центральная избирательная комиссия напоминает, что такая возможность предусмотрена законом и реализуется по письменному заявлению.

Избиратели, которым по состоянию здоровья затруднительно лично посетить избирательный участок, могут проголосовать на выборах самоуправлений по месту пребывания. Центральная избирательная комиссия напоминает, что такая возможность предусмотрена законом и реализуется по письменному заявлению.

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Встать и пойти на выборы — это тоже часть Сопротивления: полковник Тутинс

Важно 20:25

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Участие в выборах в местные органы власти и принятие осознанных решений является частью сопротивления, в понедельник на панельной дискуссии о способности Латвии к сопротивлению в современной геополитической ситуации признал начальник Департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Марис Тутинс.

Участие в выборах в местные органы власти и принятие осознанных решений является частью сопротивления, в понедельник на панельной дискуссии о способности Латвии к сопротивлению в современной геополитической ситуации признал начальник Департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Марис Тутинс.

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Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года: Росликов

Важно 20:21

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В результате муниципальных выборов, намеченных на начало июня, Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года. Об этом в интервью агентству LETA заявил лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов. Выдержки из этого интервью приводит портал Delfi.

В результате муниципальных выборов, намеченных на начало июня, Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года. Об этом в интервью агентству LETA заявил лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов. Выдержки из этого интервью приводит портал Delfi.

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В Латвии заблокирован доступ ещё к девяти российским порталам: список

Выбор редакции 20:16

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Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении официальной газеты «Latvijas Vēstnesis».

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении официальной газеты «Latvijas Vēstnesis».

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