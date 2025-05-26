Военно-морской флот России сопровождает танкеры в Балтийском море: Финляндия

Такой эскорт для танкеров, используемых Россией с целью обхода санкций, наложенных на Москву, осуществляется в Финском заливе, пояснил министр. Пока неизвестно, какие именно корабли использует Россия для сопровождения танкеров. В Хельсинки заявили, что не считают этот эскорт угрозой.

Сопровождение танкеров началось после того, как пограничные службы Финляндии и Эстонии задержали несколько судов «теневого флота».

Страны Европейского союза предупредили, что старые танкеры, перевозящие российскую нефть, могут представлять угрозу для экосистемы региона. Кроме того, санкции ЕС запрещают страхование таких судов, если они участвуют в торговле нефтью по цене, превышающей установленный санкционный потолок.