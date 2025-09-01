Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рига и окрестности будут в пробках: выезжай заранее!

© LETA 1 сентября, 2025 11:36

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с началом нового учебного года в окрестностях Риги сегодня утром и в последующие будние дни ожидается замедление движения транспорта по утрам и во второй половине дня, сообщили в государственном информационном агентстве «Latvijas Valsts ceļi».

Многие родители из Рижского района повезут своих детей в школы в Риге, поэтому участников дорожного движения призывают заранее планировать маршруты поездок и отправляться в путь вовремя, учитывая ограничения движения в столице и за ее пределами.

В городах многие дети добираются до школы пешком, на велосипедах и самокатах. Поэтому водителям настоятельно рекомендуется быть особенно внимательными и ездить с умеренной скоростью.

Тем временем школьные автобусы возобновляют движение за пределами городов. Водителей просят проявить терпение и воздержаться от необдуманных манёвров, особенно обгонов.

При въезде в Ригу со стороны Саласпилса (A6), Кекавы (A7) и Елгавы (A8) следует ожидать замедления движения, поскольку на этих маршрутах ведутся работы по строительству дорожной инфраструктуры.

При въезде со стороны Кекавы ведется строительство 4-й очереди Южного моста на въезде в Ригу по Баускому шоссе (A7), а также строительство пешеходно-велосипедной инфраструктурной связи между Кекавой и Ригой.

При въезде со стороны Елгавы движение ограничено в связи со строительством 4-й очереди Южного моста.

При въезде со стороны Саласпилса - продолжается строительство трамвайной линии в Риге, на улице Латгалес.

Продолжается реконструкция региональной дороги P8 в центре Сигулды, в связи с чем закрыто кольцевое движение на улицах Аусекля и Райниса в районе железнодорожного вокзала.

Во время ремонта дорог и улиц в Риге и Рижском районе участникам дорожного движения рекомендуется по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до столицы.

Движение транспорта в окрестностях Риги  также будет затруднено по утрам в последующие будние дни, поскольку родители будут отвозить детей в школу к началу занятий.

Строительные работы на национальной дорожной сети продолжаются на 61 участке, где введены ограничения движения.
 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

