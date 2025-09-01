Рига и окрестности будут в пробках: выезжай заранее!

Многие родители из Рижского района повезут своих детей в школы в Риге, поэтому участников дорожного движения призывают заранее планировать маршруты поездок и отправляться в путь вовремя, учитывая ограничения движения в столице и за ее пределами.

В городах многие дети добираются до школы пешком, на велосипедах и самокатах. Поэтому водителям настоятельно рекомендуется быть особенно внимательными и ездить с умеренной скоростью.

Тем временем школьные автобусы возобновляют движение за пределами городов. Водителей просят проявить терпение и воздержаться от необдуманных манёвров, особенно обгонов.

При въезде в Ригу со стороны Саласпилса (A6), Кекавы (A7) и Елгавы (A8) следует ожидать замедления движения, поскольку на этих маршрутах ведутся работы по строительству дорожной инфраструктуры.

При въезде со стороны Кекавы ведется строительство 4-й очереди Южного моста на въезде в Ригу по Баускому шоссе (A7), а также строительство пешеходно-велосипедной инфраструктурной связи между Кекавой и Ригой.

При въезде со стороны Елгавы движение ограничено в связи со строительством 4-й очереди Южного моста.

При въезде со стороны Саласпилса - продолжается строительство трамвайной линии в Риге, на улице Латгалес.

Продолжается реконструкция региональной дороги P8 в центре Сигулды, в связи с чем закрыто кольцевое движение на улицах Аусекля и Райниса в районе железнодорожного вокзала.

Во время ремонта дорог и улиц в Риге и Рижском районе участникам дорожного движения рекомендуется по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до столицы.

Движение транспорта в окрестностях Риги также будет затруднено по утрам в последующие будние дни, поскольку родители будут отвозить детей в школу к началу занятий.

Строительные работы на национальной дорожной сети продолжаются на 61 участке, где введены ограничения движения.

