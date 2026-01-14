Вода замерзает: PVD напоминает о нюансах содержания животных на улице в мороз

Собак разрешено постоянно держать на улице только в том случае, если порода и физические особенности позволяют это без вреда для здоровья. Будки должны быть утеплены и защищены от ветра, а место для сна — покрыто соломой, сеном или тёплым покрывалом. В морозы собакам необходима более калорийная пища и увеличенная порция корма, а также доступ к тёплой воде.

При температуре ниже –20 градусов даже эти меры не обеспечивают сохранение тепла, поэтому животных необходимо хотя бы на ночь пускать в помещения. Владельцам сельскохозяйственных животных также напоминают о необходимости обеспечивать их достаточным количеством корма и воды.