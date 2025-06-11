Внимание! IKEA отзывает опасный товар: верните в магазин

Товары IKEA проходят тщательные проверки на соответствие всем необходимым требованиям, однако ввиду ошибки при производстве, которая была обнаружена при внутренней проверке, у данной чеснокодавилки был выявлен риск отсоединения мелких деталей при использовании, поэтому было принято решение отозвать чеснокодавилку IKEA 365+ VÄRDEFULL чёрного цвета, с маркировкой от 2411 (YYWW) до 2522 (YYWW).

Маркировка у этого товара расположена на нижней части ручки. Прежде чем нести свою честнокодавилку на возврат - сравните номер партии.

Отзыву подлежат товары со следующими номерами 201.521.58, 305.781.89, и 601.636.02.

Если покупатель не уверен, попадает ли их изделие под отзыв, они могут вернуть любой пресс для чеснока IKEA 365+ VÄRDEFULL чёрного цвета и получить полный возврат средств. Товар можно вернуть в любой IKEA, обменяв или получив полный возврат средств, для этого чек не нужен.

Компания приносит извинения за любые доставленные в связи с этим неудобства.