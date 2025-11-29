Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Внимание, гололёд! Сегодня весь день скользко будет почти по всей Латвии (1)

Утром в субботу, 29 ноября, автодороги обледенели в центральной части страны, Видземе и Латгалии, очень сильно затруднён проезд по региональным и местным дорогам в окрестностях Валки и Мадоны, о чём свидетельствует информация Latvijas valsts ceļi.

Особенно затруднён проезд на Видземской возвышенности по дороге P30 от Мадоны до Вецпиебалги, где идёт дождь и образовалось обледенение.

Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами. Задействовано 11 единиц дорожной техники.

Предупреждение о гололедице в течение всего дня распространил также Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Обледенение образуется не только на автодорогах и улицах, но и на проводах, ветках деревьев и других поверхностях.

Дорожные условия затруднены на главных дорогах страны: Таллинском шоссе (A1), Видземском шоссе (A2), Валмиерском шоссе (A3), Рижской объездной дороге (A4 и A5), Даугавпилсском шоссе (A6), Кокнесском шоссе (P80), Резекненском шоссе (A12), Даугавпилсской объездной дороге (A14), автодороге Резекне - Даугавпилс (A13), Бауском шоссе (A7) и Елгавском шоссе (A8), а также на участках Лиепайского и Вентспилсского шоссе на выезде из Риги (A9 и A10).

На региональных автодорогах затруднено движение по всей Латвии, кроме окрестностей Бауски, Резекне, Краславы и Лиепаи. Очень затруднено движение в окрестностях Валки и Мадоны.

Предприятия по эксплуатации автодорог призывают водителей придерживаться скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию. 

За ситуацией на дорогах можно следить по карте на сайте www.lvceli.lv.

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

На прошлой неделе депутат Сейма от «Стабильности!» Светлана Чулкова выступила на ежегодном Форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Могу только представить себе, с каким изумлением слушали ее 900 участников, в том числе из Азии и Африки. Многие наверняка бросились гуглить: а точно ли Латвия находится в Европе и Евросоюзе. Уж очень скандально звучали приведенные Чулковой факты, которые скорее можно было бы отнести к африканским практикам.

В новом цикле программ Latvija 2035 на портале Jauns.lv ведущий Андрей Пантелеев побеседовал с экс-президентом Латвии Эгилом Левитсом, который дал в целом позитивную оценку происходящему в стране, но назвал "камнем преткновения" стратегическое планирование.

Интересный вопрос затронула в своём посте в соцсети "Тредс" Анете. Что характерно, практически все комментаторы ответили, что с ней согласны и чувствуют примерно то же самое. Зачастую бывает, что они беспокоятся напрасно, но иногда их опасения далеко не беспочвенны. Что же до такой степени волнует народ?

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Оперативный план по обороне Германии объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО, учитывая потребности альянса в ФРГ, сообщила представительница Минобороны. Он "постоянно дорабатывается и переоценивается".

