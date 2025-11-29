Особенно затруднён проезд на Видземской возвышенности по дороге P30 от Мадоны до Вецпиебалги, где идёт дождь и образовалось обледенение.

Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами. Задействовано 11 единиц дорожной техники.

Предупреждение о гололедице в течение всего дня распространил также Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Обледенение образуется не только на автодорогах и улицах, но и на проводах, ветках деревьев и других поверхностях.

Дорожные условия затруднены на главных дорогах страны: Таллинском шоссе (A1), Видземском шоссе (A2), Валмиерском шоссе (A3), Рижской объездной дороге (A4 и A5), Даугавпилсском шоссе (A6), Кокнесском шоссе (P80), Резекненском шоссе (A12), Даугавпилсской объездной дороге (A14), автодороге Резекне - Даугавпилс (A13), Бауском шоссе (A7) и Елгавском шоссе (A8), а также на участках Лиепайского и Вентспилсского шоссе на выезде из Риги (A9 и A10).

На региональных автодорогах затруднено движение по всей Латвии, кроме окрестностей Бауски, Резекне, Краславы и Лиепаи. Очень затруднено движение в окрестностях Валки и Мадоны.

Предприятия по эксплуатации автодорог призывают водителей придерживаться скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию.

За ситуацией на дорогах можно следить по карте на сайте www.lvceli.lv.