В рамках процедуры банкротства все сотрудники группы будут уволены в ближайшие недели.

Отрасль, имеющая почти вековую историю, имела пять брендов — «Ivo Nikkolo», «Monton», «Baltman», «Mosaic» и «Bastion».

«Балтика» работает в Эстонии, Латвии и Литве. Весной этого года компанию «Балтика» приобрела швейная компания «ELG Grupp».

«Мы верили в силу и потенциал бренда Ivo Nikkolo и по-прежнему верим, что этот бренд имеет непреходящую ценность. К сожалению, рыночные условия в странах Балтии не позволяют нам продолжать стратегию розничной торговли. Хотя эта глава подходит к концу, мы оставляем возможность возрождения Ivo Nikkolo в будущем, сосредоточившись на оптовой торговле и электронной коммерции на более широком европейском рынке», — заявил представитель ELG Grupp Индрек Рахумаа.