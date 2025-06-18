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Вкладывать еще в airBaltic или нет? Государству нужно определиться: Линкайтс о будущем авиакомпании

© Lsm.lv 18 июня, 2025 09:01

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Ответ на вопрос, вкладывать еще в airBaltic или нет, во многом может зависеть от того, хочет ли государство оставаться крупным акционером авиакомпании после того, как та выйдет на биржу. Об этом передаче «Подробности» на Латвийском радио 4 сказал экс-министр сообщения Талис Линкайтс. По его мнению, если общество считает, что влияние в airBaltic и сохранение Риги в качестве важного авиационного узла стоят жертв, то тем или иным образом вкладываться придется.

Перед этим глава совета airBaltic Андрей Мартынов в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заметил, что если государство хочет сохранить влияние в авиакомпании то ему, вероятно, придется что-то инвестировать в нее, поскольку иначе его доля с появлением новых акционеров размоется. Талис Линкайтс согласен с такой формулировкой. Отвечая на вопрос, считает ли он, что Латвии придется еще вкладывать в airBaltic миллионы, он сказал:

«Я бы, как и Андрей Матынов, спросил: сколько государство хочет получить процентов акций после увеличения основного капитала [после выхода на биржу]? Если государство не хочет участвовать в IPO, это тоже вариант. Тогда государство останется, скажем, с 5% акций. Если у государства есть амбиция оставить за собой 25%, то, конечно, надо участвовать в IPO и вложить новые деньги […]. Это вопрос к государству, как акционеру, хочет ли оно будущем быть или не быть владельцем авиакомпании».

По его словам, сейчас невозможно сказать, о каких деньгах может идти речь, поскольку выход airBaltic на биржу еще не состоялся и неизвестно, во сколько рынок оценит компанию. Но если государство захочет сохранить существенное влияние, вероятнее всего речь пойдет о десятках миллионов евро.

«Моё мнение таково, что airBaltic перерос масштаб Латвии. Если смотреть на показатели прошлого года, то по обороту, компания занимает где-то 5-6 место среди всех компаний Латвии. Она больше работает не только на латвийский рынок, но на весь балтийский рынок и на Финляндию. […] Конечно, латвийское государство [само по себе] не может содержать такого масштаба компании. Потому я считаю, что надо пересмотреть желание государства оставаться ее акционером», — сказал экс-министр.

Но не следует ли государству держаться за airBaltic, чтобы Рига не лишилась значительной части проходящих через нее соединений?

«Это вопрос к обществу Латвии. Сколько мы хотим вливать в авиакомпанию денег для того, чтобы Рига была хорошо соединена со остальным миром? Если не хотим, то мы можем уйти из этого бизнеса и государственные деньги потратить на другие нужды.
У нас есть много разных потребностей, в том числе местный общественный транспорт, здравоохранение, школы и так далее.

Но если мы хотим сохранить Ригу как авиационный центр, сохранить те соединения, которые есть, то каким-то образом мы должны субсидировать это мероприятие. […] Если поставить авиакомпанию на чисто рыночный механизм, то у нас будет, конечно, меньше прямых соединений, но они будут рентабельные», — заключил Т. Линкайтс.

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