Задабривают? Видеозвонок во время полета: аir Baltic вводит бесплатное подключение к интернету

Какое удобство это предоставит пассажирам и, самое главное, не повлияет ли это на безопасность полетов?

Авиакомпания поясняет, что "Starlink" обеспечит одно из самых быстрых интернет-соединений, доступных на самолетах, со скоростью до 500 Мбит/с и низкой задержкой. Это значит, что пассажиры смогут бесперебойно смотреть потоковое видео и пользоваться социальными сетями, а также работать в сети.

Также можно будет общаться с друзьями и семьей с помощью приложений для обмена сообщениями и голосовых или видеозвонков, таких как "WhatsApp", "FaceTime Audio" и "Zoom".

Пассажиры смогут использовать виртуальные частные сети (VPN) и другие онлайн-функции. Услуга будет бесплатной и без необходимости регистрации.

Авиакомпания подчеркивает, что система "Starlink" не влияет на работу навигационных и эксплуатационных систем самолета. Используемые частоты тщательно согласованы с авиационными стандартами, а система изолирована от технологий управления самолетом.

Следует отметить, что система "Starlink" будет обеспечивать только подключение к интернету, поэтому обычные голосовые вызовы по мобильной сети будут недоступны.

Как объяснил бывший пилот Гатис Панавс, во время полета мобильные голосовые вызовы невозможны, поскольку телефон должен установить защищенное соединение с вышкой мобильной связи. В самолете это невозможно. Использование мобильных голосовых вызовов во время взлета и посадки самолета запрещено по ряду причин, связанных с безопасностью, и технических причин. Мобильные телефоны излучают электромагнитные волны, которые теоретически могут создавать помехи системам связи и навигации самолетов.

(Latvijas Avīze)