«“Рука Москвы” замешана во всём – даже в дефиците бюджета на 1,8 миллиарда евро. Мы влезаем в долги до 55% от ВВП – конечно, это тоже “рука Москвы” виновата в том, что мы не справляемся со своими проблемами», – с раздражением сказал политолог.

Он попытался ответить на вопрос, может ли электорат «Нового Единства» поверить в эту «руку Москвы».

«Тут есть две вещи. Да, некое влияние с востока существует, но когда начинают говорить о “руке Москвы” в ситуациях, когда у тебя из крана не течёт вода и канализация не работает, то тут возникают большие вопросы. Эту тему довели до абсурда. Сейчас “Прогрессивные” уже переняли это у “Единства” и тоже везде ищут “руку Москвы”», – иллюстрирует абсурдность ситуации Раевский.

По мнению политолога, в какой-то момент обществу это просто сильно надоест.