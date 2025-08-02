Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Весь в саже, но живой!» Подробности о пожаре в Дубулты в пятницу

tv3.lv 2 августа, 2025 12:26

Новости Латвии 0 комментариев

Как уже сообщалось, в пятницу в Дубулты возник пожар рядом с домом-музеем Аспазии. Огонь охватил старинное деревянное здание и грозил перекинуться на соседние частные дома - в этих местах застройка довольно плотная. Хозяин дома остался в живых благодаря соседу, который его спас, сообщает программа Degpunktā.

Вызову была присвоена 4-я категория - это означает особо опасный пожар. Были привлечены обширные ресурсы ГПСС, чтобы как можно скорее справиться с огнем и задымлением. На проспекте Зигфрида Мейеровица перекрывалось движение, из-за чего возник затор на несколько километров.  

Вот что сообщила родственница хозяина сгоревшего дома:

"Информация такая, что его на "скорой" увезли. Весь черный, грязный, в саже. Но живой, слава Богу. Мы не знаем, что с собакой. У него была большая собака. Он жил один.  Но я ездила к нему, помогала, сколько могла. Насколько понимаю, сосед вытащил его из задымленного помещения. Он поставил на газ вариться какую-то кастрюлю, кухня загорелась, и все остальное тоже".

Женщина также сообщила, что хозяин дома, которому 82 года, уже один раз устроил пожар по невнимательности. 

Съемочная группа встретилась и с тем самым соседом, рассказавшим, что они с пострадавшим договорились встретиться, и вот что из этого вышло:

"Вся кухня в дыму. Он пенсионер. Пошел спать. Я смотрю - идет подозрительный дым. Собаки нет - куда-то убежала, видимо, спряталась. Смотрю - жуткий дым. Открыл окно - а оттуда пламя. Я просто вытащил его, и все. Главное, человек остался жив. Хрен с ним, с домом. Я не считаю это подвигом - я просто делал то, что нужно было".

Старший инспектор ГПСС Кристапс Калванс сообщил о пожаре следующее:

"Горело и на крыше, и на первом, и на втором этаже. Было объявлено о пожаре повышенной опасности, чтобы привлечь ресурсы и устранить угрозу, так как застройка довольно плотная, рядом, на расстоянии примерно двух метров, находится крыша следующего здания. Во избежание распространения мы привлекли дополнительные ресурсы. Пламя было локализовано довольно быстро. Общая площадь пожара - 190 квадратных метров".

Когда пожар удалось локализовать, из своего тайника вылезла собака, которую считали пропавшей. Пока о ней будет заботиться сосед погорельца.

Комментарии (0)
Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

