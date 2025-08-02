«Весь в саже, но живой!» Подробности о пожаре в Дубулты в пятницу

Вызову была присвоена 4-я категория - это означает особо опасный пожар. Были привлечены обширные ресурсы ГПСС, чтобы как можно скорее справиться с огнем и задымлением. На проспекте Зигфрида Мейеровица перекрывалось движение, из-за чего возник затор на несколько километров.

Вот что сообщила родственница хозяина сгоревшего дома:

"Информация такая, что его на "скорой" увезли. Весь черный, грязный, в саже. Но живой, слава Богу. Мы не знаем, что с собакой. У него была большая собака. Он жил один. Но я ездила к нему, помогала, сколько могла. Насколько понимаю, сосед вытащил его из задымленного помещения. Он поставил на газ вариться какую-то кастрюлю, кухня загорелась, и все остальное тоже".

Женщина также сообщила, что хозяин дома, которому 82 года, уже один раз устроил пожар по невнимательности.

Съемочная группа встретилась и с тем самым соседом, рассказавшим, что они с пострадавшим договорились встретиться, и вот что из этого вышло:

"Вся кухня в дыму. Он пенсионер. Пошел спать. Я смотрю - идет подозрительный дым. Собаки нет - куда-то убежала, видимо, спряталась. Смотрю - жуткий дым. Открыл окно - а оттуда пламя. Я просто вытащил его, и все. Главное, человек остался жив. Хрен с ним, с домом. Я не считаю это подвигом - я просто делал то, что нужно было".

Старший инспектор ГПСС Кристапс Калванс сообщил о пожаре следующее:

"Горело и на крыше, и на первом, и на втором этаже. Было объявлено о пожаре повышенной опасности, чтобы привлечь ресурсы и устранить угрозу, так как застройка довольно плотная, рядом, на расстоянии примерно двух метров, находится крыша следующего здания. Во избежание распространения мы привлекли дополнительные ресурсы. Пламя было локализовано довольно быстро. Общая площадь пожара - 190 квадратных метров".

Когда пожар удалось локализовать, из своего тайника вылезла собака, которую считали пропавшей. Пока о ней будет заботиться сосед погорельца.