Вернулись из отпуска? Хорошенько спустите воду!

Уютный дом... Только здесь человек расслабляется, отдыхает. Но невидимый враг подстерегает хозяев в самых неожиданных местах.

Статистика показывает случаи заболевания легионеллезом в разных регионах страны. Поэтому нельзя утверждать, что это болезнь исключительно больших городов или сел. Так, в один год болезнь распределилась между Ригой, Юрмалой, Стопини и Айзкраукле, в другой раз сосредоточилась в Риге и окрестностях...

Она где-то рядом

Где-то бактерии - возбудители легионеллеза - обнаружены в нагревателе воды, где-то в бойлере, в водоеме со стоячей водой. Причем зараза может обнаружиться только в одной или нескольких квартирах, а не у всего дома.

Пострадать могут и очень экономные жители, особенно старые люди, которые берегут каждый центик. Чтобы сэкономить дорогостоящую горячую воду, старики порой вообще не включают на кухне кран с горячей водой. Греют чайник на газовой плите – плеснут водички в тарелку, чтобы вымыть.

А труба горячей воды в квартире стоит без внутреннего движения. Вот там-то этим злодейским бациллам и раздолье. Старушка раз в месяц, а то и в два-три включит кран ополоснуть стакан, а оттуда... Хорошо, что они не видны без микроскопа, а то люди вообще боялись бы краны открывать...

Санитарное состояние водопровода во многом зависит от добросовестности работы обслуживающей организации. Пару лет назад в Айзкраукле в многоквартирном доме бактерии легионеллы были обнаружены в водопроводе. Заболел новорожденный ребенок. Не дожидаясь результата анализов, службы города в качестве профилактики повысили температуру воды. Хотя, разумеется, погорячей она должна была бы быть всегда.

И другие управляющие при обнаружении в многоквартирном доме в одной из квартир бациллы временно (!) поднимают температуру горячей воды в доме до 70 градусов и запускают циркуляцию воды.

Надо сказать, что очистка и дезинфекция внутренней системы водоснабжения, которую неплохо бы периодически делать, проводится с согласия владельцев квартир дома, а стоимость ее исчисляется в сотни евро и потом делится на число квартир.

Однако в подавляющем большинстве жилых домов - старые коммуникации, что тоже, по словам управляющих, представляет определенный риск.

По информации ООО RIgas Udens, например, в водопроводах, которые обслуживает предприятие, размножение легионеллы исключено. Водопровод размещен под землей, и температура воды в нем никогда не превышает 20 градусов. А бактерия размножается в воде при температуре от 20 до 50 градусов...

Кто следит за состоянием воды?

В латвийских нормативных актах не указаны конкретные требования в отношении ежедневного наблюдения за легионеллами. В свою очередь Инспекция здоровья контролирует безопасность питьевой воды и обеспечение требований качества в объектах поставки питьевой воды - от мест забора воды до потребителя.

Общее правило. Если в воде обнаружена возбуждающая легионеллез бактерия, владелец здания или управляющий предупреждается о необходимости организовать мероприятия по дезинфекции системы водопровода и предупредить жильцов о возможности инфекции. О каждом случае Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) информирует Инспекцию здоровья, которая, в свою очередь, контролирует выполнение соответствующих мероприятий...

После отдыха

Почему надо опасаться заразы именно в период отпусков? Уезжая на длительное время, хозяева предусмотрительно перекрывают воду - чтобы ничего не случилось. Не дай бог залить соседей!

И вот вы возвращаетесь из отпуска, включаете кран и с наслаждением забираетесь в душ. И что происходит? Вода пофыркает, прорвется сквозь застоявшийся воздух и польется, и даже не обязательно с визуально различимыми примесями. Вы с наслаждением лезете под живительные струи. А в это время алчные стада легионеллы вымываются текущей водой из своих убежищ – стенок труб, головки душа.

Или привезли с юга сочнейшие персики – здесь таких не купишь. Открыли кран горячей воды в кухне, моете фрукты, вода льется... Или включаете бойлер, который тоже отдыхал месяц... И там, и там отпускников ждет опасность микробов в застоявшейся воде.

Поэтому первое правило – хорошо спустить воду после длительного отсутствия. Но у нас вода, а тем более горячая, - золотая, поэтому не льем больше, чем надо. Но тут - особый случай, так что пропустите хорошо горячую воду - пока она не нагреется до максимальной температуры в водопроводе...

На легионеллу можно попасть и на отдыхе в теплых странах. Так, эпидемиологи в свое время предупреждали об опасности путешественников, отправляющихся в Дубай, в другой год инфекция была зарегистрирована у отдыхающих на испанском острове Майорка.

Кстати, поселившись в отеле, тоже не забывайте о риске легионеллеза. Может быть, в вашем номере долгое время никто не жил, вода в кране и душе застоялась, и микроскопические твари только и ждут, чтобы вырваться на волю. Спустите хорошо воду – тем более в отеле она у вас не по счетчику...

Чем опасна легионелла?

Легионеллез - болезнь, которая имеет также названия лихорадка Понтиака и болезнь легионеров. Острое инфекционное заболевание, которое вызывают микроорганизмы рода Legionella, живущие на неживых объектах окружающей среды.

Это довольно редкое инфекционное заболевание, симптомы которого схожи с симптомами воспаления легких. Сначала у больного пропадает аппетит, появляются боли в мышцах, начинаются головные боли. Потом стремительно повышается температура - до 39-40,5 градуса, появляются сухой кашель, боли в груди, начинается воспаление легких, нарушение работы сердца и почек.

Если имеете вышеназванные симптомы - бегите к своему семейному врачу. В противном случае специалисты говорят о возможности летального исхода. Процент смертности от легионеллеза в ЕС – 5-10%, в Латвии – 8%.

- Легионеллезом чаще заболевают люди старшего возраста, также подвержены риску страдающие хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, в частности с болезнью дыхательных путей, курильщики, - объясняют в Центре по контролю и профилактике заболеваний (SKPC).

Однако это не значит, что все, кто вдохнул легионеллу, обязательно заболеют и умрут. Организм наш уже привычный ко всякой заразе - и сопротивляется. Например, в прошлом году за первые 4 месяца было зарегистрировано 29 случаев на 100 тысяч жителей, причем 10 смертельных, а в этом году пока тихо – легионелла отдыхает...

Как можно заразиться?

Вы можете заразиться легионеллезом, вдыхая микроскопические пары воды, содержащие легионеллу. Такие пары могут образовываться из проточной воды из крана и душа, из гидромассажных ванн, увлажнителей, кондиционеров, внутренних декоративных фонтанов и других распылительных устройств.

Но легионеллезом невозможно заразиться через питьевую воду и через купание. И легионеллез не передается через контакт с человеком!

Легионеллы могут значительно размножаться в системах водоснабжения, если температура воды составляет от +20 до +45 градусов при наличии накипи, осадка. Главным источником поражения легионеллой является застойная некипяченая вода как в природных водохранилищах, так и в искусственных сооружениях: резервуарах, водных установках, водонагревателях, системах отопления и кондиционирования воздуха.

В природе легионеллы встречаются в небольших количествах в озерах и реках...

(!) Чтобы избежать заражения:

* необходимо следить за тем, чтобы температура холодной воды на всех выходах была ниже +20о, а горячей — выше +50о. Этой температуры следует достичь, сливая воду в течение примерно 1 минуты;

* надо регулярно очищать душевые лейки от органических и неорганических отложений, а также дезинфицировать их с помощью хлорсодержащих бытовых дезинфицирующих средств или путем помещения их в кипяток;

- следует не реже одного раза в неделю на несколько минут спускать горячую и холодную воду в тех кранах и душах, которые используются редко. Это также надлежит делать каждый раз перед использованием воды после длительного отсутствия...

Лана ВАСИЛЬЕВА