Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда по делу о Золитудской трагедии

В свою очередь в части относительно проводившего строительную экспертизу проекта Андриса Гулбиса, руководителя строительных работ предприятия "Re&Re" Станислава Кумпиньша, осуществлявшего строительный надзор Мартиньша Драудиньша и бывшего заместителя начальника Рижской городской строительной инспекции Яниса Балодиса оправдательный приговор отменен из-за недостаточной аргументации отклонения доказательств, обосновывавших обвинение.

В отношении остальных подсудимых оставлен в силе прежний приговор.

Дело будет повторно рассматриваться в Рижском окружном суде.

Как сообщалось, ранее суды двух первых инстанций признали виновным в обрушении супермаркета "Maxima" в Золитуде только инженера-строителя Ивара Сергетса. Суд первой инстанции приговорил его к шести годам лишения свободы, а апелляционный суд добавил к этому сроку еще шесть месяцев лишения свободы. Также было принято решение взыскать с Сергетса 5,5 млн евро в качестве компенсации морального ущерба и запретить работать по профессии в течение пяти лет.

Остальных подсудимых суд оправдал.

На приговор суда первой инстанции был подан апелляционный протест прокуратуры, апелляционная жалоба адвоката Сергетса и более 50 апелляций от потерпевших и их представителей.

Прокуратура просила окружной суд удовлетворить апелляционный протест и отменить оправдательный приговор в отношении подсудимых Андриса Гулбиса, архитектора Андриса Калинки, Станислава Кумпиньша, Мартиньша Драудиньша, бывшего специалиста отдела строительного надзора юридического отдела строительной инспекции Марики Трейи, замначальника строительной инспекции Айи Мельниковой, Яниса Балодиса и сотрудницы ООО "Maxima Latvija" Инны Шуваевой.

21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета "Maxima" в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков получили тяжелые ранения.

Эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкцию крыши супермаркета, из-за чего она обрушилась. Прокуратура предъявила обвинение девяти лицам в нарушении строительных норм, невыполнении обязанностей должностного лица, непредумышленном убийстве по неосторожности и нарушении правил охраны труда.