В аэропорту случилось невероятное: среди плюшевых игрушек нашли… живого «экспоната»!

А потом он… моргнул.

18 марта в подарочном магазине аэропорта в Тасмании произошла сцена, которую сложно придумать даже для рекламы. Настоящий австралийский поссум пробрался внутрь и уютно устроился прямо на полке — среди плюшевых кенгуру, билби, динго и тасманийских дьяволов.

Сначала никто не понял, что происходит.

Животное выглядело настолько «в тему», что его приняли за игрушку. Пока он не пошевелился и не начал внимательно смотреть на покупателей.

Реакция была мгновенной — удивление, смех и телефоны в руках.

Сотрудники магазина тоже не сразу поверили, когда им сообщили о «покупателе». Но вскоре убедились — среди сувениров действительно сидит живой зверёк.

Сам герой истории вёл себя спокойно — не паниковал и явно чувствовал себя как дома.

В итоге его аккуратно вынесли из магазина без происшествий.

А в сети уже шутят: он просто решил стать частью коллекции.