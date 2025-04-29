Вэнс: Война в Украине может перерасти в ядерную

"Если это будет продолжаться еще несколько лет, миллионы людей могут быть убиты, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться", - подчеркнул Вэнс. "Политика этой администрации, - чтобы это прекратилось, и я гарантирую вам, что президент поручает всем своим сотрудникам, включая меня, очень усердно работать для достижения этой цели", - добавил американский вице-президент.

По словам Джей Ди Вэнса, в основных СМИ бытует странная идея, что если так будет продолжаться еще несколько лет, то Россия потерпит крах, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, как было до войны. "Это не та реальность, в которой мы живем", - подчеркнул политик.

В то же время Вэнс отметил, что настроен в отношении переговоров об окончании войны в Украине "более оптимистично", чем две недели назад, и тем более - чем два месяца назад.

Вэнс пригрозил выходом США из переговоров

Вашингтон выйдет из переговоров о мирном урегулировании в Украине, если Киев и Москва отвергнут предложенный Белым домом план, заявил вице-президент США 23 апреля в Индии. Соединенные Штаты сделали "очень четкое предложение" России и Украине на пути к мирному соглашению, утверждал Вэнс. По его словам, "пришло время либо для них, чтобы согласиться, либо для Соединенных Штатов, чтобы выйти из этого процесса".

Вэнс подчеркнул, что для достижения соглашения необходимы территориальные уступки. И Украина, и Россия должны будут отказаться от части территорий, которые они на данный момент контролируют, указал он. При этом граница может быть проведена не по нынешней линии фронта, уверял вице-президент США. Обеим сторонам необходимо "сложить оружие, заморозить эту ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины", привело его слова агентство Bloomberg.

Мирный план США для Украины

В соответствии с планом США гарантии безопасности Украине - в случае заключения соглашения о мирном урегулировании в войне РФ - должна предоставлять Европа. Это следовало из текста предложений, которые были представлены европейским чиновникам спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на переговорах в Париже 17 апреля. Положения документа 25 апреля опубликовало агентство Reuters.

По его данным, США де-юре признали бы российский контроль над аннексированным у Украины Крымом, над Луганской областью, над контролируемыми Москвой частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. Украина возвращала бы себе территории в Харьковской области. Над Запорожской атомной электростанцией устанавливалось бы управление Соединенных Штатов. Через США контролировать ее смогла бы Украина. Киев пользовался бы "беспрепятственным проходом" по Днепру и контролем над Кинбурнской косой, говорилось в документе.