Венгрия хочет создать «альянс скептиков» в отношении Украины

© Meduza.io 28 октября, 2025 12:11

Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, «скептически настроенный» по отношению к Украине. Об этом рассказал Politico советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан. 

По его словам, премьер страны Виктор Орбан рассчитывает на сотрудничество с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия победила на парламентских выборах в Чехии, а также со словацким премьером Робертом Фицо, чтобы выработать согласованные позиции перед встречами лидеров Евросоюза.

«Я думаю, что это произойдет — и будет становиться все более и более заметным», — сказал Балаж Орбан, отвечая на вопрос о возможном создании такого альянса. 

По его мнению, подобное сотрудничество «хорошо сработало» во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году, когда «Вышеградская четверка» (Чехия, Венгрия, Словакия и Польша) выступала за укрепление европейских границ и против обязательного перераспределения мигрантов между странами-членами альянса.

Как отмечает Politico, формирование подобного альянса может существенно затруднить усилия Евросоюза по финансовой и военной поддержке Украины.

Приехали за три часа до вылета и не попали на рейс. Что случилось в Рижском аэропорту?

Две путешественницы из Эстонии рассказали порталу Postimees об абсурдной ситуации, в которую попали в аэропорту “Рига”. Женщины прибыли на рейс Ryanair в Манчестер за три часа до вылета — и всё равно не попали на борт.

Gmail бьёт тревогу: украдены миллионы паролей. Что нужно сделать немедленно?

Эксперты по кибербезопасности предупреждают пользователей Gmail о необходимости как можно скорее проверить свои учетные записи и сменить пароли после масштабной утечки данных, сообщает nra.lv со ссылкой на Mirror.

Аналитик, предсказавший войну в Украине, выдал новый шокирующий прогноз

Когда в 2015 году директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Виторио Хесле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, ему поверили лишь немногие. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Североатлантического договора, или НАТО, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «BC Heights».

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

