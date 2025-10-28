Венгрия хочет создать «альянс скептиков» в отношении Украины

По его словам, премьер страны Виктор Орбан рассчитывает на сотрудничество с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия победила на парламентских выборах в Чехии, а также со словацким премьером Робертом Фицо, чтобы выработать согласованные позиции перед встречами лидеров Евросоюза.

«Я думаю, что это произойдет — и будет становиться все более и более заметным», — сказал Балаж Орбан, отвечая на вопрос о возможном создании такого альянса.

По его мнению, подобное сотрудничество «хорошо сработало» во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году, когда «Вышеградская четверка» (Чехия, Венгрия, Словакия и Польша) выступала за укрепление европейских границ и против обязательного перераспределения мигрантов между странами-членами альянса.

Как отмечает Politico, формирование подобного альянса может существенно затруднить усилия Евросоюза по финансовой и военной поддержке Украины.