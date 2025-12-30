Венгерскиий парадокс: термальные СПА сбрасывают воду, а поля превращаются в пустыню

На Великой Венгерской равнине уровень грунтовых вод падает год за годом. Фермеры говорят, что вода буквально уходит из-под ног. Там, где раньше росли культуры и травы, сегодня земля растрескивается, а ландшафт всё чаще сравнивают не с Центральной Европой, а с Сахарой.

Речь идёт о регионе Хомокхáтшаг, который учёные уже называют полузасушливым — термином, привычным скорее для Африки или австралийского аутбэка. Исследования указывают на сочетание климатических изменений, ошибок в землепользовании и десятилетий плохого управления водными ресурсами. Реки, которые раньше регулярно разливались — в том числе Дунай и Тиса — были зарегулированы, а естественное затопление исчезло.

На этом фоне группа фермеров и добровольцев решила действовать. Они предложили использовать термальную воду из местных СПА — ту самую, которая обычно охлаждается и без пользы уходит в каналы. Вода поднимается с большой глубины, проходит очистку и может возвращаться в ландшафт, имитируя утраченное природное затопление.

Добровольцы договорились с властями и курортом о перенаправлении избыточной воды на низинные участки. Всего 2,5 гектара — но даже это уже изменило картину. На месте сухого поля появилась мелководная заболоченная зона. Для региона, где дождей почти не бывает, это стало шоком.

Учёные объясняют: такие участки способны создавать микроклимат. Испарение повышает влажность, снижает температуру воздуха, уменьшает пыль и помогает растительности. Есть надежда, что со временем начнёт подниматься и уровень грунтовых вод.

Проблема, однако, гораздо шире одного поля. Исследования показывают, что в регионе сухие слои воздуха всё чаще «разрывают» грозовые фронты — дождь просто не выпадает, а вместо него приходят сильные ветры, окончательно высушивающие почву. Климат становится всё более нестабильным.

Засуха уже наносит серьёзный удар по экономике. Потери урожая отражаются на ВВП страны, и власти признали масштаб угрозы, создав специальную государственную группу по борьбе с засухой. Но фермеры говорят прямо: без возвращения воды в ландшафт проблему не решить.

Самый тревожный момент — контраст. Венгрия известна на всю Европу своими термальными курортами, но именно в регионах вокруг них земля всё быстрее теряет влагу. Вода есть — но она проходит мимо почвы.

Речь идёт не о благотворительности со стороны курортов, а о побочном эффекте существующей модели водопользования. Термальная вода в больших объёмах поднимается с глубины для нужд СПА-индустрии, после чего охлаждается и сбрасывается, не возвращаясь в природный водный цикл. В условиях хронической засухи такой оборот воды становится частью общей нагрузки на регион: курортная экономика продолжает работать, а почва и грунтовые воды теряют влагу. Добровольцы лишь пытаются удержать малую часть уже изъятой воды, чтобы снизить ущерб, а не компенсировать его.

«Мы живём в месте, которое уже называют пустыней, — говорят фермеры. — И если не начать удерживать воду сейчас, потом удерживать будет уже нечего».