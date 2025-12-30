Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Венгерскиий парадокс: термальные СПА сбрасывают воду, а поля превращаются в пустыню

30 декабря, 2025

Юг Венгрии стремительно высыхает. Регион, который ещё недавно кормил страну, сегодня всё больше напоминает полупустыню — с трещинами в почве, пересохшими колодцами и песчаными дюнами. При этом рядом ежедневно сбрасываются тысячи кубометров термальной воды из знаменитых венгерских СПА.

На Великой Венгерской равнине уровень грунтовых вод падает год за годом. Фермеры говорят, что вода буквально уходит из-под ног. Там, где раньше росли культуры и травы, сегодня земля растрескивается, а ландшафт всё чаще сравнивают не с Центральной Европой, а с Сахарой.

Речь идёт о регионе Хомокхáтшаг, который учёные уже называют полузасушливым — термином, привычным скорее для Африки или австралийского аутбэка. Исследования указывают на сочетание климатических изменений, ошибок в землепользовании и десятилетий плохого управления водными ресурсами. Реки, которые раньше регулярно разливались — в том числе Дунай и Тиса — были зарегулированы, а естественное затопление исчезло.

На этом фоне группа фермеров и добровольцев решила действовать. Они предложили использовать термальную воду из местных СПА — ту самую, которая обычно охлаждается и без пользы уходит в каналы. Вода поднимается с большой глубины, проходит очистку и может возвращаться в ландшафт, имитируя утраченное природное затопление.

Добровольцы договорились с властями и курортом о перенаправлении избыточной воды на низинные участки. Всего 2,5 гектара — но даже это уже изменило картину. На месте сухого поля появилась мелководная заболоченная зона. Для региона, где дождей почти не бывает, это стало шоком.

Учёные объясняют: такие участки способны создавать микроклимат. Испарение повышает влажность, снижает температуру воздуха, уменьшает пыль и помогает растительности. Есть надежда, что со временем начнёт подниматься и уровень грунтовых вод.

Проблема, однако, гораздо шире одного поля. Исследования показывают, что в регионе сухие слои воздуха всё чаще «разрывают» грозовые фронты — дождь просто не выпадает, а вместо него приходят сильные ветры, окончательно высушивающие почву. Климат становится всё более нестабильным.

Засуха уже наносит серьёзный удар по экономике. Потери урожая отражаются на ВВП страны, и власти признали масштаб угрозы, создав специальную государственную группу по борьбе с засухой. Но фермеры говорят прямо: без возвращения воды в ландшафт проблему не решить.

Самый тревожный момент — контраст. Венгрия известна на всю Европу своими термальными курортами, но именно в регионах вокруг них земля всё быстрее теряет влагу. Вода есть — но она проходит мимо почвы.

Речь идёт не о благотворительности со стороны курортов, а о побочном эффекте существующей модели водопользования. Термальная вода в больших объёмах поднимается с глубины для нужд СПА-индустрии, после чего охлаждается и сбрасывается, не возвращаясь в природный водный цикл. В условиях хронической засухи такой оборот воды становится частью общей нагрузки на регион: курортная экономика продолжает работать, а почва и грунтовые воды теряют влагу. Добровольцы лишь пытаются удержать малую часть уже изъятой воды, чтобы снизить ущерб, а не компенсировать его.

«Мы живём в месте, которое уже называют пустыней, — говорят фермеры. — И если не начать удерживать воду сейчас, потом удерживать будет уже нечего».

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

В окрестностях Валмиеры пожар в жилом доме унёс жизнь мужчины средних лет. Огонь тушили спасатели из нескольких населённых пунктов Видземе, работы продолжались почти шесть часов. Местные жители рассказали команде Degpunktā (TV3) о трагически хаотичной ночи, когда соседи выпрыгивали из окон, взорвавшийся телевизор помешал спасти погибшего, а находившиеся в состоянии алкогольного опьянения жильцы пытались самостоятельно потушить пожар.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс напомнил жителям о необходимости соблюдать обновлённые правила использования пиротехники в новогоднюю ночь и подчеркнул, что запуск фейерверков разрешён только с полуночи до часа ночи, пишет портал Jauns.lv.

В США впервые в истории пассажирской авиации самолёт самостоятельно справился с экстренной ситуацией — от момента отказа до посадки на полосу. Без помощи пилотов.

Во вторник на автомагистрали Таллин — Нарва в Эстонии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса компании Ecolines. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает портал Delfi.

«Вместо того, чтобы пить кофе в Брюсселе, надо работать», - такое мнение высказал в передаче «Открытый разговор» экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он считает, что наши евродепутаты плохо отстаивают интересы Латвии. И приводит в пример европейский миграционный пакт.

