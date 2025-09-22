Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Венесуэла демонстрирует американцам свои мускулы, включая самолеты Су-30

Euronews 22 сентября, 2025 13:32

Мир 0 комментариев

Венесуэла развернула более 2500 военнослужащих в ходе трехдневных военных учений на острове Орчила, продемонстрировав российские истребители, вооруженные противокорабельными ракетами, в ответ на размещение американских военных кораблей в Карибском бассейне.

Венесуэла начала маневры "Карибе Соберано 200", мобилизовав более 2500 военнослужащих на карибском острове Орчила. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, в учениях, включающих воздушные, морские и сухопутные операции, участвуют 12 кораблей различных классов, 22 самолета и около 20 судов.

 На кадрах, показанных по государственному телевидению "VTV", видны высадка десанта, маневры кораблей и полеты истребителей над районом учений. Падрино назвал начавшиеся в среду маневры частью ответа Венесуэлы на развертывание американских военных кораблей в регионе.

Кроме того, Венесуэла продемонстрировала множество российских истребителей, оснащенных противокорабельными ракетами, в качестве наглядной демонстрации своего военного потенциала перед лицом военно-морского присутствия США.

Российский арсенал и военный потенциал

ВВС Венесуэлы опубликовали изображения истребителей Су-30 российского производства, оснащенных противокорабельными ракетами. Согласно официальному релизу, это истребители Су-30 MK2 из 13-й истребительной авиагруппы "Леонес", вооруженные противокорабельными ракетами российского производства Х-31 "Криптон".

Российская противокорабельная ракета Х-31

По данным Центра анализа стратегий и технологий, Венесуэла закупила у России неизвестное количество этих ракет, которые поступили в страну в 2007-2008 годах. Согласно оценке Международного института стратегических исследований за 2024 год, Венесуэла имеет противокорабельные и противорадиолокационные версии ракет Х-31 и эксплуатирует в общей сложности 21 истребитель Су-30МК2, хотя неясно, сколько их находится в эксплуатации из-за экономических проблем страны в течение последнего десятилетия.

Эскалация напряженности и реакция США

Учения начались через день после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты атаковали три судна в Карибском бассейне, утверждая, что они перевозили наркотики из Венесуэлы.

Вашингтон настаивает, что его военные корабли - три эсминца класса Arleigh Burke, крейсер Lake Erie, десантно-штурмовой корабль USS Iwo Jima и атомная подводная лодка - выполняют миссию по борьбе с наркотрафиком.

Ранее Дональд Трамп потребовал от правительства Венесуэлы принять всех заключенных и узников психиатрических клиник, находящихся в настоящее время в США.

Однако президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США стремятся к смене режима в его стране. Вашингтон пытается "установить марионеточный режим" и украсть "крупнейшие в мире запасы нефти, газа и золота", сказал Мадуро.

США ранее обвинили президента Венесуэлы в причастности к наркотрафику и назначили награду в 50 миллионов долларов за его поимку.

Каракас также утверждает, что мобилизовал миллионы ополченцев по всей стране, а сам Мадуро в прошлом месяце предупредил, что "ни одна империя не прикоснется к священной земле Венесуэлы".

Однако специальный посланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил во вторник, что он по-прежнему считает возможным для США договориться с Венесуэлой, чтобы избежать войны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Обновлено: 15:20 22.09.2025
В Латвии нашли шесть новых культурных ценностей
Bitnews.lv 4 минуты назад
Имеет ли работодатель право требовать выписку со счёта?
Bitnews.lv 20 минут назад
Одна тюрьма заменит три
Bitnews.lv 1 час назад
Британия: портрет министра на фоне Корана
Sfera.lv 2 часа назад
«Беззубые моллюски?» Лицис критикует налоговый план для прессы
Bitnews.lv 2 часа назад
Литва: такая память нам не нужна
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: на армейских «брониках», возможно, отмывали деньги
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: картель, а ничего не знает…
Sfera.lv 5 часов назад

Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Читать

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Важно 14:33

Важно 0 комментариев

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Читать

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

Важно 14:25

Важно 0 комментариев

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Читать

Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Читать

Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

Читать

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 14:11

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Читать