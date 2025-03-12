Важнейший узел будет: в Иецаве готовится строительная площадка «Rail Baltica»

В компании рассказали, что "ERB Rail", строитель магистрали "Rail Baltica", начало работы на территории будущего пункта обслуживания инфраструктуры в Иецаве - стратегическом месте, которое станет одним из важнейших узлов проекта.

В настоящее время на участке площадью 16 гектаров ведутся интенсивные подготовительные работы. Площадка уже огорожена, на нее доставляется строительное оборудование и модули для временного офиса.

Баускское ООО "Kvēle" оборудовало подключение к электричеству, а аренду и установку модулей обеспечил рижский филиал "Ramirent Baltic".

Одновременно на участке ведутся работы по поиску неразорвавшихся исторических боеприпасов.

Затем будет построена временная подъездная дорога, а существующие здания будут демонтированы силами дорожно-строительной компании "Binders". Эти работы планируется начать в апреле.

Строительная площадка основной трассы будет представлять собой насыпь высотой около двух метров. Работы будут включать прокладку водопропускных труб, замену грунта и создание насыпи на участке около 16 гектаров.