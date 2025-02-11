Важная информация для граждан Латвии в Великобритании: нужно оформить особое разрешение для въезда

Подать заявку на получение ETA можно будет с 5 марта 2025 года. Стоимость подачи заявки составляет 10 фунтов стерлингов (11,98 евро), однако правительство Великобритании рассматривает возможность повышения платы до 16 фунтов (19 евро). Решение о выдаче ETA будет приниматься в среднем в течение трёх рабочих дней.

ETA будет привязана к паспорту заявителя и будет действительна 2 года (или до окончания срока действия паспорта, если он станет недействительным раньше, чем через 2 года после выдачи ETA).

ETA потребуется всем путешественникам, независимо от возраста. Оформить разрешение можно будет также для другого лица (например, для ребёнка, пожилого родственника и т. д.).

ETA также потребуется при транзитном въезде в Великобританию, за исключением пересадок в аэропортах Хитроу и Манчестер (если пассажир не проходит пограничный контроль Великобритании).

Система ETA не распространяется на следующие категории лиц:

✅ Лица, которым для въезда в Великобританию требуется виза.

✅ Лица, имеющие долгосрочный вид на жительство в Великобритании, включая статус settled и pre-settled.

✅ Граждане Великобритании и Ирландии.

✅ Постоянные резиденты Ирландии, Гернси, Джерси и острова Мэн, которые въезжают в Великобританию из этих территорий (при наличии документа, подтверждающего место жительства).