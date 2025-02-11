Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Важная информация для граждан Латвии в Великобритании: нужно оформить особое разрешение для въезда

Редакция PRESS 11 февраля, 2025 15:15

Важно 0 комментариев

LETA

Начиная с 2 апреля 2025 года, всем гражданам Латвии для въезда и краткосрочного пребывания (до 6 месяцев) в Соединённом Королевстве потребуется предварительное получение электронного разрешения на въезд – Electronic Travel Authorisation (ETA). Об этом сообщает Посольство Латвийской Республики в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Подать заявку на получение ETA можно будет с 5 марта 2025 года. Стоимость подачи заявки составляет 10 фунтов стерлингов (11,98 евро), однако правительство Великобритании рассматривает возможность повышения платы до 16 фунтов (19 евро). Решение о выдаче ETA будет приниматься в среднем в течение трёх рабочих дней.

ETA будет привязана к паспорту заявителя и будет действительна 2 года (или до окончания срока действия паспорта, если он станет недействительным раньше, чем через 2 года после выдачи ETA).

ETA потребуется всем путешественникам, независимо от возраста. Оформить разрешение можно будет также для другого лица (например, для ребёнка, пожилого родственника и т. д.).

ETA также потребуется при транзитном въезде в Великобританию, за исключением пересадок в аэропортах Хитроу и Манчестер (если пассажир не проходит пограничный контроль Великобритании).

Система ETA не распространяется на следующие категории лиц:
✅ Лица, которым для въезда в Великобританию требуется виза.
✅ Лица, имеющие долгосрочный вид на жительство в Великобритании, включая статус settled и pre-settled.
✅ Граждане Великобритании и Ирландии.
✅ Постоянные резиденты Ирландии, Гернси, Джерси и острова Мэн, которые въезжают в Великобританию из этих территорий (при наличии документа, подтверждающего место жительства).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Latvijas dzelzceļš интегрирует в себя компанию, отвечающую за реализацию Rail Baltica

Бизнес 18:24

Бизнес 0 комментариев

ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающее за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии, планируется интегрировать в концерн ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), свидетельствует подготовленный Министерством сообщения информационный отчет о реформе железнодорожной отрасли.

ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающее за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии, планируется интегрировать в концерн ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), свидетельствует подготовленный Министерством сообщения информационный отчет о реформе железнодорожной отрасли.

Читать
Загрузка

«Нам надо действовать превентивно»: для граждан России и Белоруссии готовятся новые ограничения

Важно 18:19

Важно 0 комментариев

Поправки, предусматривающие запрет гражданам РФ и РБ приобретать недвижимость в Латвии, начали путь в Сейме. Предлагается распространить этот запрет и на предприятия, принадлежащие гражданам этих стран. Юридическая комиссия Сейма сегодня, 11 февраля, поддержала соответствующий законопроект депутатов «Нового Единства», а почти идентичную инициативу «Национального объединения» она предложит дальше не рассматривать, сообщает Латвийское радио.

Поправки, предусматривающие запрет гражданам РФ и РБ приобретать недвижимость в Латвии, начали путь в Сейме. Предлагается распространить этот запрет и на предприятия, принадлежащие гражданам этих стран. Юридическая комиссия Сейма сегодня, 11 февраля, поддержала соответствующий законопроект депутатов «Нового Единства», а почти идентичную инициативу «Национального объединения» она предложит дальше не рассматривать, сообщает Латвийское радио.

Читать

«Рига становится всё темнее»: Вейдемане бьёт тревогу по поводу мигрантов

Выбор редакции 18:11

Выбор редакции 0 комментариев

«Рига становится все темнее», - звонит читатель и делится своими мыслями. Те, кто приезжает в столицу только по делам или на отдых, действительно замечают черные-пречерные лица «вольтистов», «болтистов» и «студентов», работающих в шашлычных, потому что это бросается в глаза. Их становится все больше и больше. Я боюсь, что если их количество превысит критическую массу, то мы окажемся в ситуации, подобной шведской, когда власти уже не в состоянии контролировать или остановить насилие со стороны «беженцев», прибывающих с юга, - бьёт тревогу Элита Вейдемане не страницах "Неаткариги". Далее - тезисно:

«Рига становится все темнее», - звонит читатель и делится своими мыслями. Те, кто приезжает в столицу только по делам или на отдых, действительно замечают черные-пречерные лица «вольтистов», «болтистов» и «студентов», работающих в шашлычных, потому что это бросается в глаза. Их становится все больше и больше. Я боюсь, что если их количество превысит критическую массу, то мы окажемся в ситуации, подобной шведской, когда власти уже не в состоянии контролировать или остановить насилие со стороны «беженцев», прибывающих с юга, - бьёт тревогу Элита Вейдемане не страницах "Неаткариги". Далее - тезисно:

Читать

Поправки к закону о туризме от «Нового единства»: хотят запретить поездки в Россию и Белоруссию

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

Парламентская фракция правящей партии "Новое Единство" предложила поправки к Закону "О туризме", направленные на запрет для латвийских туроператоров предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Белоруссии. Основная цель инициативы – минимизировать риски нарушений прав граждан Латвии и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России или Белоруссии, включая вербовку.

Парламентская фракция правящей партии "Новое Единство" предложила поправки к Закону "О туризме", направленные на запрет для латвийских туроператоров предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Белоруссии. Основная цель инициативы – минимизировать риски нарушений прав граждан Латвии и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России или Белоруссии, включая вербовку.

Читать

Окончательное решение: основной капитал airBaltic будет уменьшен на 95%

Важно 17:54

Важно 0 комментариев

Собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" во вторник утвердило уменьшение ее основного капитала на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" во вторник утвердило уменьшение ее основного капитала на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Читать

Служба государственной безопасности обнаружила в соцсетях дезинформацию в связи с отключением от БРЭЛЛ

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила на сайтах социальных сетей и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с отключением стран Балтии от российской электросети БРЭЛЛ, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

Служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила на сайтах социальных сетей и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с отключением стран Балтии от российской электросети БРЭЛЛ, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

Читать

Проблемный дизельный выхлоп: проверки в сервисе и на техосмотре отличаются на сотни процентов

Важно 17:39

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца выхлоп у легковых дизельные автомобилей после 2013 года выпуска в Латвии проверяют новым методом. Сейчас это делают с помощью прибора, который улавливает твердые частицы. Он позволяет установить – не вырезан ли у автомобиля DPF фильтр. Но в последнее время некоторые мастера пребывают в замешательстве, поскольку данные измерений на техосмотре и у них отличаются на сотни процентов. Как же тогда пройти техосмотр? Это пыталась выяснить программа LSM+ «Новый день».

Уже больше месяца выхлоп у легковых дизельные автомобилей после 2013 года выпуска в Латвии проверяют новым методом. Сейчас это делают с помощью прибора, который улавливает твердые частицы. Он позволяет установить – не вырезан ли у автомобиля DPF фильтр. Но в последнее время некоторые мастера пребывают в замешательстве, поскольку данные измерений на техосмотре и у них отличаются на сотни процентов. Как же тогда пройти техосмотр? Это пыталась выяснить программа LSM+ «Новый день».

Читать