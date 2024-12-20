Варшава отзывает своего посла из Будапешта — МИД Польши

Скандал стал следствием того, что Венгрия предоставила политическое убежище депутату и бывшему заместителю министра юстиции Марчину Романовскому, которого в Польше подозревают в растрате государственных средств.

Об этом пишут RMF24 и TVN24, сославшись на слова адвоката Романовского. Тот написал в соцсети, что его клиент получил международную защиту в Венгрии "в связи с действиями польского правительства и подчиненной ему Национальной прокуратуры, которые нарушили его права и свободы", передает украинское издание hromadske.

Романовский, по его словам, не может рассчитывать на справедливый суд в Польше "из-за политической ангажированности некоторых судей, открыто поддерживающих нынешнего министра юстиции".

Накануне суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест политика, которого обвиняют в совершении 11 преступлений, связанных с управлением средствами фонда Минюста, которым он ранее руководил.