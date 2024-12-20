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Варшава отзывает своего посла из Будапешта — МИД Польши

Euronews 20 декабря, 2024 20:00

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"Польского посла в Будапеште не будет, так как он будет находиться на бессрочных консультациях в Варшаве", - заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Павел Вронский.

Скандал стал следствием того, что Венгрия предоставила политическое убежище депутату и бывшему заместителю министра юстиции Марчину Романовскому, которого в Польше подозревают в растрате государственных средств.

Об этом пишут RMF24 и TVN24, сославшись на слова адвоката Романовского. Тот написал в соцсети, что его клиент получил международную защиту в Венгрии "в связи с действиями польского правительства и подчиненной ему Национальной прокуратуры, которые нарушили его права и свободы", передает украинское издание hromadske.

Романовский, по его словам, не может рассчитывать на справедливый суд в Польше "из-за политической ангажированности некоторых судей, открыто поддерживающих нынешнего министра юстиции".

Накануне суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест политика, которого обвиняют в совершении 11 преступлений, связанных с управлением средствами фонда Минюста, которым он ранее руководил.

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540 семейных врачей подали на государство в суд

Новости Латвии 21:01

Новости Латвии 0 комментариев

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540 семейных врачей, что составляет почти половину их общего количества, считают необоснованными условия предложенных Национальной службой здравоохранения (НСЗ) договоров, поэтому обратились в административный суд, сообщила агентству ЛЕТА руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре.

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Стала известна возможная причина развода экс-министра Даны Рейзниеце

Для настроения 20:57

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Важно 20:35

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ЧП и криминал 20:33

ЧП и криминал 0 комментариев

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Администрация торгово-развлекательного центра "Akropole Rīga" решила не подавать официальное заявление в полицию по поводу разграбления елки, которая была сделана из банок с чипсами "Pringles", сообщили агентству ЛЕТА в торговом центре.

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Важно 20:24

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Ланга присоединилась к дискуссии и указала, куда надо ехать тем, кто хочет праздновать с Дедом Морозом

Важно 20:17

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