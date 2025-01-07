Вариантов — два: Центр защиты прав потребителей объяснил ситуацию с отмененными рейсами aitBaltic

Как сообщает ЦЗПП, в случае отмены рейса авиакомпания обязана предложить пассажирам два варианта - другой маршрут или возврат денег.

При получении уведомления об отмене рейса пассажирам важно следовать инструкциям и выбрать наиболее подходящий вариант.

В случае изменения маршрута система автоматически предложит ближайший доступный альтернативный рейс. Если пассажиру этот вариант не подходит, он может выбрать другую дату. Если найти оптимальный вариант не удается, пассажир должен обратиться в колл-центр авиакомпании.

Однако, согласно правилам ЕС, авиакомпания не обязана выплачивать компенсацию, если рейс отменен не позднее чем за две недели до запланированной даты вылета, отмечает ЦЗПП.

В то же время, если у пассажира есть страховка и он понес убытки, например, за забронированный отель или другие услуги, ему следует обратиться к своему страховщику. Размер страхового возмещения зависит от выбранного полиса и покрываемых рисков.

Если ситуация с авиакомпанией не разрешилась, пассажир может обратиться в ЦЗПП, подав заявление с подтверждающими документами, включая переписку с авиакомпанией, копии билетов и т. д.

В прошлом году в ЦЗПП поступило 547 жалоб авиапассажиров на перевозчиков и 125 в связи с отменой рейсов. В 2023 году поступило 619 заявлений, в том числе 85 об отмененных рейсах.

Как сообщалось, "airBaltic" 2 января объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей в летний сезон прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит их частоту на 21 маршруте. Всего будет отменено 4670 рейсов.