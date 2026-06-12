Валкерс ищет альтернативную площадку вместо закрытого павильона Центрального рынка

Он отметил, что эксплуатация Мясного павильона была прекращена раньше, чем планировалось. «Rīgas nami» до сих пор рассчитывали на ранее установленный срок эксплуатации до мая следующего года.

В компании поясняют, что техническое состояние павильона как неудовлетворительное и предаварийное было известно уже давно. Комментируя вопрос о том, почему оценка технического состояния, о которой было известно еще в январе, была опубликована в Системе строительной информации только в конце апреля, Валкерс подчеркнул, что «это не меняет состояние здания».

«Дело не в том, что это было установлено в начале этого года. Просто в какой-то момент наступает время, когда нужно сказать «стоп», — отметил он, добавив, что решение ГБСК фактически сократило ранее установленный срок эксплуатации.

С торговцами начаты переговоры о возможных решениях. В качестве одного из самых быстрых вариантов предложена торговля в мобильных трейлерах на внешней территории Центрального рынка. Также рассматриваются возможности адаптации других рыночных помещений, в том числе Молочного павильона. В свою очередь, в долгосрочной перспективе в качестве возможного места расположения продавцов мяса упоминается бывший Овощной павильон рядом с Рыбным павильоном, где потребуются адаптационные работы.

О компенсации убытков торговцам «Rīgas nami» планирует говорить индивидуально с каждым коммерсантом. Валкерс указал, что в настоящее время приоритетом является как можно более быстрое нахождение решения для продукции с более коротким сроком годности. В то же время, согласно неофициальной информации, имеющейся в распоряжении компании, запрет ГБСК касается публичных функций и торговли, однако доступ к продукции, находящейся в павильоне, не закрыт.

Комментируя причины сложившейся ситуации, Валкерс указал, что проблемы связаны с многолетним износом здания и недостаточными инвестициями. Он напомнил, что павильону около 100 лет и уже давно обсуждается вопрос о реконструкции всего рыночного комплекса.

Что касается самого здания, рассматривается несколько сценариев. Один из них предусматривает привлечение инвестора для реконструкции павильона, в то время как параллельно будут оцениваться минимальные работы, необходимые для выполнения требований, установленных ГБСК. Валкерс указал, что быстрые технические решения невозможны, поскольку только укрепление конструкции крыши может потребовать как минимум полгода.

Как сообщалось, ГБСК, оценив техническое состояние и безопасность здания мясного павильона Рижского Центрального рынка, принял решение с четверга запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации, сообщила агентству LETA ГБСК.