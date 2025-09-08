Валерия Меладзе могут лишить гражданства РФ

По их данным, Валерия Меладзе обвиняют в сотрудничестве с проукраинскими организаторами концертов, которые якобы помогают ВСУ.

По доносу информацию проверит Генпрокуратура, СК РФ и Минюст.

В худшем случае певцу могут запретить приезжать в Россию и обяжут признать себя иностранным агентом, а тому же рассмотрят возможность лишения гражданства РФ.

Напомним, в апреле 2023-го артиста уже проверяли на финансирование украинской армии. В данный момент он с семьёй проживает в Испании и чрезвычайно успешно гастролирует по миру, в том числе, сообщалось о его чрезвычайно успешных концертах в Латвии.