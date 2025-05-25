«В Зиепниеккалнсе своя атмосфера»: в соцсетях появился странный ролик (ВИДЕО)

Как на это реагирует публика? А вот так:

- Может быть, два тесно сотрудничающих бизнеса решили сделать совместную рекламную кампанию, и так создается сюжет. Надо было сразу по лесу. Было время, когда массово по Бикерниекскому лесу ездили на самокатах, ежиков давили, вышедших вечером на тропки, я писала в Bolt про это.

- Клип снимают.

- В Латвии возрождается мотобол!

- Какой-то видеоклип под рэп.

- Инженеры и хирурги, Силиньские улучшатели демографии развлекаются?

- Был фильм "Лето мотоциклистов", времена меняются, теперь можно снять новый фильм - "Лето болтистов".