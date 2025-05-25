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«В Зиепниеккалнсе своя атмосфера»: в соцсетях появился странный ролик (ВИДЕО)

Редакция PRESS 25 мая, 2025 09:17

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После вчерашнего сбоя в работе соцсети "Х" платформа снова нормально функционирует, и на ней успешно постят разные интересные вещи. Вот и в аккаунте @realNepareizais появилось видео, на котором парни с сумками курьеров по доставке еды на прокатных мотороллерах то ли изображают карусель, то ли водят хоровод, то ли играют в какую-то игру.

Как на это реагирует публика? А вот так:

- Может быть, два тесно сотрудничающих бизнеса решили сделать совместную рекламную кампанию, и так создается сюжет. Надо было сразу по лесу. Было время, когда массово по Бикерниекскому лесу ездили на самокатах, ежиков давили, вышедших вечером на тропки, я писала в Bolt про это.

- Клип снимают.

- В Латвии возрождается мотобол!

- Какой-то видеоклип под рэп.

- Инженеры и хирурги, Силиньские улучшатели демографии развлекаются?

- Был фильм "Лето мотоциклистов", времена меняются, теперь можно снять новый фильм - "Лето болтистов".

 

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