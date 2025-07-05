В Юрмальской думе станет на два комитета меньше; вице-мэрами избраны Лединьш и Межецкис

Заместителем председателя думы в открытом голосовании был избран Янис Лединьш, а вице-мэром по вопросам городского планирования и развития - Роман Межецкис.

На должность зампредседателя думы выдвигался также Янис Асарс, а вице-мэра по вопросам городского планирования и развития - экс-мэр Юрмалы Рита Спроге. Обе кандидатуры не получили поддержки большинства депутатов думы.

Дума также приняла решение о том, что в дальнейшем ее депутаты будут работать в семи комитетах: по вопросам городского хозяйства и транспорта, по социальным, медицинским и жилищным вопросам, по вопросам образования, молодежи и спорта, по вопросам развития и среды, по вопросам культуры, туризма и курортологии, по вопросам безопасности и финансовый.

В каждом комитете будут работать пять депутатов, а в финансовом - семь.

Как уже сообщалось, председателем Юрмальской думы 19 июня был избран Гатис Трукснис, ранее уже много лет занимавший эту должность. С 2004 по 2009 год Трукснис являлся также исполнительным директором Юрмальского городского самоуправления.