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В Юрмальской думе станет на два комитета меньше; вице-мэрами избраны Лединьш и Межецкис

Редакция PRESS 5 июля, 2025 11:57

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу, 4 июля, Юрмальская городская дума приняла решение внести изменения в состав комитетов - сократить число постоянных комитетов с девяти до семи, а также избрала двух заместителей председателя думы, сообщает портал jurmala.lv.

Заместителем председателя думы в открытом голосовании был избран Янис Лединьш, а вице-мэром по вопросам городского планирования и развития - Роман Межецкис.

На должность зампредседателя думы выдвигался также Янис Асарс, а вице-мэра по вопросам городского планирования и развития - экс-мэр Юрмалы Рита Спроге. Обе кандидатуры не получили поддержки большинства депутатов думы.

Дума также приняла решение о том, что в дальнейшем ее депутаты будут работать в семи комитетах: по вопросам городского хозяйства и транспорта, по социальным, медицинским и жилищным вопросам, по вопросам образования, молодежи и спорта, по вопросам развития и среды, по вопросам культуры, туризма и курортологии, по вопросам безопасности и финансовый.

В каждом комитете будут работать пять депутатов, а в финансовом - семь.

Как уже сообщалось, председателем Юрмальской думы 19 июня был избран Гатис Трукснис, ранее уже много лет занимавший эту должность. С 2004 по 2009 год Трукснис являлся также исполнительным директором Юрмальского городского самоуправления.

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