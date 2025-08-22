В выходные лучше не соваться: движение по Видземе будет особенно затруднено

Многодневный велотур «Балтийский путь» стартует в пятницу в 13:45 по маршруту Рига – Ропажи – Инчукалнс – Мурьяни – Сигулда – Приекули – Рауна – Смилтене – Валка/Валга. В это время возможны временные ограничения движения на перекрёстках. Движение будет регулировать полиция.

В субботу, 23 августа, с 16:00 до 20:30 на шоссе Валмиера – Руйена – граница Эстонии (Унгурини) (P17) недалеко от границы с Эстонией пройдёт памятное мероприятие «Балтийский путь». Движение транспорта в этом месте будет ограничено, а скорость ограничена до 30 километров в час.

Многие участки латвийских дорог также закрыты из-за ремонтных работ. Как сообщает LVC, в настоящее время строительные работы ведутся на 60 участках государственных дорог.

Например, на Резекненском шоссе (А12) в районе Лудзы водителям придётся рассчитывать на четыре временных светофорных участка, а на региональной дороге между Кокнесе и Вецбебри (P79) — на шесть. На обоих маршрутах проезд участка со строительными работами занимает около 40 минут.

Однако при въезде в Ригу со стороны Кекавы следует ожидать увеличения времени в пути в связи со строительными работами на пешеходном туннеле и четвертой очереди Южного моста.

Водителям рекомендуется перед поездкой ознакомиться с картой на сайте LVC, которая содержит информацию обо всех текущих ограничениях на государственных дорогах.

