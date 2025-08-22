Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В выходные лучше не соваться: движение по Видземе будет особенно затруднено

© LETA 22 августа, 2025 12:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Видземе будут ограничены перевозки в связи с мероприятиями «Балтийского пути»
Рига, 22 августа, LETA. В связи с мероприятиями, посвященными Балтийскому пути, включая велопробег, в эти выходные в Видземе будут введены ограничения движения транспорта, предупреждает «Latvijas valsts ceļi» (LVC).

Многодневный велотур «Балтийский путь» стартует в пятницу в 13:45 по маршруту Рига – Ропажи – Инчукалнс – Мурьяни – Сигулда – Приекули – Рауна – Смилтене – Валка/Валга. В это время возможны временные ограничения движения на перекрёстках. Движение будет регулировать полиция.

В субботу, 23 августа, с 16:00 до 20:30 на шоссе Валмиера – Руйена – граница Эстонии (Унгурини) (P17) недалеко от границы с Эстонией пройдёт памятное мероприятие «Балтийский путь». Движение транспорта в этом месте будет ограничено, а скорость ограничена до 30 километров в час.

Многие участки латвийских дорог также закрыты из-за ремонтных работ. Как сообщает LVC, в настоящее время строительные работы ведутся на 60 участках государственных дорог.

Например, на Резекненском шоссе (А12) в районе Лудзы водителям придётся рассчитывать на четыре временных светофорных участка, а на региональной дороге между Кокнесе и Вецбебри (P79) — на шесть. На обоих маршрутах проезд участка со строительными работами занимает около 40 минут.

Однако при въезде в Ригу со стороны Кекавы следует ожидать увеличения времени в пути в связи со строительными работами на пешеходном туннеле и четвертой очереди Южного моста.

Водителям рекомендуется перед поездкой ознакомиться с картой на сайте LVC, которая содержит информацию обо всех текущих ограничениях на государственных дорогах.
 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

