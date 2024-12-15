Одна из самых больших нынешним вечером возникла на Южном мосту - люди пытаются добраться на мероприятие возле торгового центра Akropole. Участники движения в приложении Waze скидывают друг другу записи о том, как все "стоят в очереди за воспоминаниями детства", потому что много народа поехало посмотреть на грузовик Coca-Cola. В результате заторы возникли на Южном путепроводе, на улицах вокруг торгового центра и на ул. Латгалес на несколько километров. "Встали" также ул. Саласпилс, Лубанас и Валерияс Сейлес.

На ул. Краста тоже не обошлось без пробки - от торгового центра Mols до Южного моста, в ней застряли желающие попасть к ТЦ Akropole.

Помимо этого, затор наблюдается и на Бривибас гатве на въезде в Ригу, а также на отдельных улицах в центре столицы - на бульваре Аспазияс, ул. 13 января, А. Чака, Блауманя и др.