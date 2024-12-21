В Видземе начался лыжный сезон

Комплекс отдыха Briežkalns под Эргли открыл сезон еще 8 декабря и пока планирует работать до 2 января, если не повлияют погодные условия, из-за которых может быть пропущен день-другой.

Представители Briežkalns, впрочем, сообщили, что пока работает только центральная трасса и горка для начинающих, но ведется усердная работа, чтобы они все время были доступны. В субботу в комплексе было среднее количество посетителей, но в целом дела идут хорошо.

Представитель комплекса отдыха Gaiziņš Юрис Страдиньш сообщил, что лыжный сезон на горе Гайзинькалнс начался в субботу. Сейчас открыта только 320-метровая центральная трасса Lielais Golgāts, но уже в первый день народу было много. Трасса проработает без выходных как минимум до 6 января.

"Первый день, и хороший день. Со снегом слабовато, в целом могло быть лучше, но с учетом того, какая зима сейчас, надо радоваться тому, что есть", - подчеркнул Страдиньш.

Цесисский парк отдыха Ozolkalns тоже открыл лыжный сезон в субботу, сейчас доступна только Зеленая трасса. Представитель парка Лига Рокпелне сказала агентству LETA, что посетителей не очень много, но надо иметь в виду, что это лишь первый день.

Ozolkalns планирует работать до 25 декабря, а если не будет дождя, то трасса может проработать и до Нового года. "Мы в любом случае готовы, но конкретного ответа пока дать не можем", - подчеркнула Рокпелне.

В воскресенье лыжный сезон планирует открыть еще один цесиский лыжно-спортивный комплекс - Žagarkalns. На его сайте опубликовано сообщение об этом.

Пишут, что Žagarkalns будет работать все праздничные выходные, открыты будут и Цирулькалнс, и Жагаркалнс, будут доступны три подъемника, а также детская и учебная зоны. Гарайс-калнс и Сколниеку-калнс пока закрыты.

Если прогнозы изменятся и синоптики предскажут сильный дождь, возможно, время работы придется тоже поменять, чтобы экономить снег из снежных пушек.

Представители других горнолыжных комплексов Латвии ранее заявили агентству LETA: если мороз продержится, то работу они смогут начать, самое раннее, после Рождества. Однако прогнозы погоды показывают, что в этом году в Латвии устойчивый мороз и снег мало вероятны.