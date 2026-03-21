Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Уже 40 случаев заболевания: инфекция в детсадах (1)

© LETA 21 марта, 2026 07:16

Новости Латвии 1 комментариев

Scanpix/ Photo: Harald Tittel/dpa

В двух рижских дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), куда питание поставляет один и тот же поставщик, подозревается заражение сальмонеллой; двое детей госпитализированы, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

По информации ЦПКЗ, первые симптомы заболевания в образовательных учреждениях появились 18 марта. Центр получил сообщение 19 марта и незамедлительно начал эпидемиологическое расследование.

На сегодня выявлено около 40 случаев заболевания - как среди детей, так и среди сотрудников ДОУ. В ЦПКЗ отмечают, что число заболевших еще может увеличиться. Основными симптомами являются диарея и высокая температура.

Двое заболевших детей госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

В Детской клинической университетской больнице с симптомами кишечных инфекций в настоящее время лечатся несколько детей дошкольного возраста из разных дошкольных учреждений. У двоих из них подтвержден сальмонеллез, однако их состояние не является критическим, сообщили в больнице.

В ЦПКЗ отмечают, что после первоначального этапа расследования возникли подозрения на заражение сальмонеллезом, однако более точную информацию можно будет предоставить после завершения всех лабораторных исследований на следующей неделе.

Портал "Delfi" сообщает, что случаи заболевания зафиксированы в ДОУ "Sprīdītis подтверждают и в ЦПКЗ, однако второе образовательное учреждение центр не называет.

В Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) сообщили, что, получив в четверг информацию от ЦПКЗ, служба оперативно провела проверки как в ДОУ "Sprīdītis", так и в пищеблоке рижского 215-го ДОУ на улице Усмас, поскольку питание в "Sprīdītis" поставляется из этого учреждения, а не готовится на месте.

В указанных учреждениях были взяты образцы продукции и смывы с поверхностей и направлены на лабораторные исследования по различным показателям микробиологического загрязнения.

О полученных результатах будет проинформирован ЦПКЗ, который проводит эпидемиологическое расследование.

В обоих учреждениях - "Спридитис" и 215-м рижском ДОУ - услуги питания обеспечивает ООО "Fristar", подтвердили агентству ЛЕТА представители предприятия.

В ПВС агентству ЛЕТА сообщили, что на время проверки до выяснения всех обстоятельств происшествия служба приостановила работу "Fristar".

Как сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе, самоуправление запросило разъяснения от поставщика услуг питания, чтобы выяснить возможные причины заболевания.

Самоуправлению важно обеспечить безопасную среду в детских садах для всех воспитанников, поэтому особое внимание уделяется скорейшему выявлению источника инфекции.

Одновременно в детских садах принимаются необходимые меры безопасности, в том числе проводится усиленная дезинфекция помещений.

Рижские ДОУ получили рекомендации от ЦПКЗ, а также им поручено обеспечить постоянную связь с родителями детей, в том числе в выходные дни, чтобы оперативно получать информацию о возможных новых случаях заболевания.

Самоуправление продолжает следить за развитием ситуации, поддерживает связь с эпидемиологами ЦПКЗ и при необходимости примет решение о введении дополнительных мер безопасности в учреждениях.

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция, поражающая прежде всего желудочно-кишечный тракт. Симптомы заболевания проявляются через 6-72 часа после заражения.

К основным признакам сальмонеллеза относятся лихорадка, тошнота, рвота, спазмы и боли в животе, диарея, головная боль. При тяжелом течении заболевания, особенно у маленьких детей, значительная потеря жидкости может привести к обезвоживанию, что представляет опасность для жизни.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Животные 17:41

Животные 1 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

Важно 17:35

Важно 1 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Важно 17:25

Важно 1 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 1 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

Важно 17:19

Важно 1 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать