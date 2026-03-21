По информации ЦПКЗ, первые симптомы заболевания в образовательных учреждениях появились 18 марта. Центр получил сообщение 19 марта и незамедлительно начал эпидемиологическое расследование.

На сегодня выявлено около 40 случаев заболевания - как среди детей, так и среди сотрудников ДОУ. В ЦПКЗ отмечают, что число заболевших еще может увеличиться. Основными симптомами являются диарея и высокая температура.

Двое заболевших детей госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

В Детской клинической университетской больнице с симптомами кишечных инфекций в настоящее время лечатся несколько детей дошкольного возраста из разных дошкольных учреждений. У двоих из них подтвержден сальмонеллез, однако их состояние не является критическим, сообщили в больнице.

В ЦПКЗ отмечают, что после первоначального этапа расследования возникли подозрения на заражение сальмонеллезом, однако более точную информацию можно будет предоставить после завершения всех лабораторных исследований на следующей неделе.

Портал "Delfi" сообщает, что случаи заболевания зафиксированы в ДОУ "Sprīdītis подтверждают и в ЦПКЗ, однако второе образовательное учреждение центр не называет.

В Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) сообщили, что, получив в четверг информацию от ЦПКЗ, служба оперативно провела проверки как в ДОУ "Sprīdītis", так и в пищеблоке рижского 215-го ДОУ на улице Усмас, поскольку питание в "Sprīdītis" поставляется из этого учреждения, а не готовится на месте.

В указанных учреждениях были взяты образцы продукции и смывы с поверхностей и направлены на лабораторные исследования по различным показателям микробиологического загрязнения.

О полученных результатах будет проинформирован ЦПКЗ, который проводит эпидемиологическое расследование.

В обоих учреждениях - "Спридитис" и 215-м рижском ДОУ - услуги питания обеспечивает ООО "Fristar", подтвердили агентству ЛЕТА представители предприятия.

В ПВС агентству ЛЕТА сообщили, что на время проверки до выяснения всех обстоятельств происшествия служба приостановила работу "Fristar".

Как сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе, самоуправление запросило разъяснения от поставщика услуг питания, чтобы выяснить возможные причины заболевания.

Самоуправлению важно обеспечить безопасную среду в детских садах для всех воспитанников, поэтому особое внимание уделяется скорейшему выявлению источника инфекции.

Одновременно в детских садах принимаются необходимые меры безопасности, в том числе проводится усиленная дезинфекция помещений.

Рижские ДОУ получили рекомендации от ЦПКЗ, а также им поручено обеспечить постоянную связь с родителями детей, в том числе в выходные дни, чтобы оперативно получать информацию о возможных новых случаях заболевания.

Самоуправление продолжает следить за развитием ситуации, поддерживает связь с эпидемиологами ЦПКЗ и при необходимости примет решение о введении дополнительных мер безопасности в учреждениях.

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция, поражающая прежде всего желудочно-кишечный тракт. Симптомы заболевания проявляются через 6-72 часа после заражения.

К основным признакам сальмонеллеза относятся лихорадка, тошнота, рвота, спазмы и боли в животе, диарея, головная боль. При тяжелом течении заболевания, особенно у маленьких детей, значительная потеря жидкости может привести к обезвоживанию, что представляет опасность для жизни.