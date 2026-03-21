Испания почти вдвое снизит НДС на топливо: а мы?

Правительство Испании снизит с 21% до 10% налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо, чтобы смягчить для жителей страны экономические последствия войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщила в пятницу, 20 марта, радиостанция Cadena SER.

Власти страны также планируют временно приостановить акциз на углеводороды, что немедленно снизит цены на дизельное топливо и бензин на 40 евроцентов за литр, рассказали радиостанции источники в испанском правительстве. Еще одной мерой станет отмена 5-процентного налога на потребление электроэнергии. Ожидается, что правительство объявит о пакете мер уже 20 марта.

Cтраны ЕС готовят пакеты поддержки населения

Как отмечает агентство Reuters, в условиях войны США и Израиля против Ирана европейские страны, которые сильно зависят от импорта энергии, готовят пакеты мер сдерживания инфляции. Уже в 2027 году она может достичь 4%. По оценке экспертов, Европе могут потребоваться годы, чтобы вернуться к целевому уровню в 2%, установленному Европейским центральным банком (ЕЦБ).

В частности, Италия уже снизила акцизы на топливо на 25 евроцентов. Немецкое правительство тоже готовит пакет поддержки, который может включить в себя налог на сверхприбыль для нефтяных компаний.

...Что касается Латвии - как сообщалось, во вторник, 17 марта, правительство концептуально договорилось о возможных решениях по стабилизации цен на топливо, предусмотрев механизм льготного акцизного налога и надзора за сверхприбылью.

Решение о конкретных нормативных актах планируется принять на следующем заседании правительства.