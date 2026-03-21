Испания почти вдвое снизит НДС на топливо: а мы?

© Deutsche Welle 21 марта, 2026 08:51

Мир 0 комментариев

LETA

Правительство Испании подготовило пакет поддержки населения для смягчения экономических последствий войны с Ираном. Среди них - снижение НДС на топливо и приостановка акциза на углеводороды, сообщает Cadena SER.

Правительство Испании снизит с 21% до 10% налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо, чтобы смягчить для жителей страны экономические последствия войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщила в пятницу, 20 марта, радиостанция Cadena SER.

Власти страны также планируют временно приостановить акциз на углеводороды, что немедленно снизит цены на дизельное топливо и бензин на 40 евроцентов за литр, рассказали радиостанции источники в испанском правительстве. Еще одной мерой станет отмена 5-процентного налога на потребление электроэнергии. Ожидается, что правительство объявит о пакете мер уже 20 марта.

Cтраны ЕС готовят пакеты поддержки населения

Как отмечает агентство Reuters, в условиях войны США и Израиля против Ирана европейские страны, которые сильно зависят от импорта энергии, готовят пакеты мер сдерживания инфляции. Уже в 2027 году она может достичь 4%. По оценке экспертов, Европе могут потребоваться годы, чтобы вернуться к целевому уровню в 2%, установленному Европейским центральным банком (ЕЦБ).

В частности, Италия уже снизила акцизы на топливо на 25 евроцентов. Немецкое правительство тоже готовит пакет поддержки, который может включить в себя налог на сверхприбыль для нефтяных компаний. 

...Что касается Латвии - как сообщалось, во вторник, 17 марта, правительство концептуально договорилось о возможных решениях по стабилизации цен на топливо, предусмотрев механизм льготного акцизного налога и надзора за сверхприбылью.

Решение о конкретных нормативных актах планируется принять на следующем заседании правительства.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

