Подробнее об этом сообщал press.lv. В то же время Ратниекс отмечает, что «это событие еще раз подтверждает последствия нынешней иммиграционной политики и необходимость не обсуждать, не оценивать и не проводить исследования, а немедленно перекрыть шлюзы для иммигрантов. Этого можно добиться только на национальном уровне — ответственным министерством, правительством и Сеймом, путем принятия строгих иммиграционных правил».

Ратниекс также подчеркивает, что в Риге не будет построено ни одной мечети.

Ранее сообщалось, что утром 20 марта очевидцы наблюдали в Плявниеках собрание людей, пришедших к дому с циновками . Позже все встали на колени и начали молиться на тротуаре, используя принесенные ими циновки.

Многие комментаторы видео в соцсети были шокированы увиденным и призывали в помощь миграционные службы.

Из Рижской думы оперативно сообщили, что муниципальная полиция уже ведет административное расследование.

Многие возмущались: "почему мы должны видеть их у себя дома. у нас другие традиции".

Были и такие мнения:

-Поздравляю. Главное - не русские.

-В последний раз, когда я читал Конституцию, там говорилось, что каждый человек в Латвии имеет право на свободу вероисповедания, и каждый может выбирать, во что верить или верить ли вообще. Эта статья позволяет мне свободно ходить по этой земле, и никто не может заставить меня ходить в какую-либо церковь против моей воли или заставлять меня целовать руки какого-либо священнослужителя. Для меня Конституция гораздо важнее вашей неприязни. Возможно, происходящее мне тоже не нравится, но я готов защищать их право на свободу вероисповедания.

-Почему это нельзя делать в другом месте?

-Там были и женщины! Но они, вероятно, собрались в другом месте...