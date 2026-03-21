Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Уже и помолиться нельзя? Полиция расследует совершение массового намаза на тротуаре в Плявниеках (ВИДЕО) (4)

Редакция PRESS 21 марта, 2026 10:21

Выбор редакции

В связи с видеозаписью, сделанной жителями, на которой запечатлена массовая молитва мигрантов на пешеходном тротуаре в Плявниеки, заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс обратился в Службу государственной безопасности с просьбой провести расследование, а Рижская муниципальная полиция прибыла на место происшествия и уже начала административное разбирательство по факту нарушения, сообщает tv3.lv.

Подробнее об этом сообщал press.lv. В то же время Ратниекс отмечает, что «это событие еще раз подтверждает последствия нынешней иммиграционной политики и необходимость не обсуждать, не оценивать и не проводить исследования, а немедленно перекрыть шлюзы для иммигрантов. Этого можно добиться только на национальном уровне — ответственным министерством, правительством и Сеймом, путем принятия строгих иммиграционных правил».

Ратниекс также подчеркивает, что в Риге не будет построено ни одной мечети.

Ранее сообщалось, что утром 20 марта очевидцы наблюдали в Плявниеках собрание людей, пришедших к дому с циновками . Позже все встали на колени и начали молиться на тротуаре, используя принесенные ими циновки.

Многие комментаторы видео в соцсети были шокированы увиденным и призывали в помощь миграционные службы.

Из Рижской думы оперативно сообщили, что муниципальная полиция уже ведет административное расследование.

Многие возмущались: "почему мы должны видеть их у себя дома. у нас другие традиции".

Были и такие мнения: 

-Поздравляю. Главное - не русские.

-В последний раз, когда я читал Конституцию, там говорилось, что каждый человек в Латвии имеет право на свободу вероисповедания, и каждый может выбирать, во что верить или верить ли вообще. Эта статья позволяет мне свободно ходить по этой земле, и никто не может заставить меня ходить в какую-либо церковь против моей воли или заставлять меня целовать руки какого-либо священнослужителя. Для меня Конституция гораздо важнее вашей неприязни. Возможно, происходящее мне тоже не нравится, но я готов защищать их право на свободу вероисповедания.

-Почему это нельзя делать в другом месте?

-Там были и женщины! Но они, вероятно, собрались в другом месте...

Смотреть в Threads

 

 

Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (4)

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 4 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (4)

Животные 17:41

Животные 4 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (4)

Важно 17:35

Важно 4 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (4)

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 4 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (4)

Важно 17:25

Важно 4 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (4)

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 4 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (4)

Важно 17:19

Важно 4 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать