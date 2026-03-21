Умер Чак Норрис — актер и мастер боевых искусств

О его смерти сообщают американские СМИ.

19 марта Чака Норриса экстренно госпитализировали на острове Кауаи (Гавайи). Актеру стало плохо во время тренировки по каратэ. Спустя сутки звезда боевиков скончался в больнице — сообщил портал TMZ.

«Мы бы хотели сохранить в тайне обстоятельства его смерти, но, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и ушел из жизни спокойно», — говорится в заявлении родных актера.

Чак Норрис является лауреатом нескольких кино- и теленаград. В 1989 году у него появилась собственная звезда на «Аллее славы» в Голливуде.

