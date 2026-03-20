И билеты подорожают? «airBaltic» — о росте цен на топливо

Он пояснил, что авиакомпания постоянно оценивает экономическую целесообразность маршрутов, однако в краткосрочной перспективе изменений не планируется.

Комментируя возможные меры по компенсации резкого роста цен на топливо, Зилбертс отметил, что компания внимательно отслеживает ситуацию и рассматривает различные сценарии развития. Он подчеркнул, что из-за высокой волатильности рынка пока рано давать точные оценки дополнительных расходов на топливо в долгосрочной перспективе.

При этом он сообщил, что на рынке в целом пока не наблюдается существенного роста цен на авиабилеты. Их стоимость определяется спросом, конкуренцией и общей рыночной ситуацией. "airBaltic" работает в конкурентной среде, где цены не могут устанавливаться в одностороннем порядке, поэтому компания продолжает следить за развитием рынка и при необходимости корректировать ценовую политику.

Комментируя падение цен на облигации "airBaltic", Зилбертс отметил, что компания рассматривает колебания рынка краткосрочных облигаций как часть более широкой динамики рынка.

По его словам, подход компании основан на долгосрочных целях развития, выполнении бизнес-плана и укреплении структуры капитала, а не на реакции на отдельные колебания рынка.

Цена облигаций "airBaltic" в пятницу продолжила падать на фоне опасений инвесторов относительно того, как авиакомпания сможет покрыть рост расходов на топливо.

Как сообщалось, убытки концерна "airBaltic" в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. При этом оборот концерна "airBaltic" в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро.

В 2025 году авиакомпания перевезла в своей маршрутной сети в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.