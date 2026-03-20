Не понимают, что подписывают: PTAC призвал внимательно оценивать свои обязательства при покупке и прокате авто

В ведомстве отмечают, что, несмотря на схожие ежемесячные платежи, эти формы существенно отличаются по юридической сути, правам потребителей и рискам, из-за чего люди часто не понимают, какой именно договор заключают.

Покупка авто в рассрочку (кредит или лизинг) регулируется специальными нормами, ограничивающими стоимость кредита и обязывающими кредитора оценивать платёжеспособность клиента, что обеспечивает большую защиту. В случае долгосрочной аренды такие требования отсутствуют, а условия в основном определяются договором, при этом за досрочное расторжение часто предусмотрены штрафы.

Также различается вопрос собственности: при аренде автомобиль остаётся у арендодателя и подлежит возврату, тогда как при покупке в рассрочку после всех выплат он переходит в собственность клиента.

В PTAC советуют заранее оценивать не только платежи, но и расходы на содержание автомобиля, проверять продавца и внимательно читать условия договора, включая сроки, штрафы и порядок расторжения.