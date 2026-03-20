Чтобы не допустить выезда автомобиля без контроля и остановить его, пограничники применили устройство принудительной остановки транспорта («ёж»), однако водитель проигнорировал требования и уклонился от попытки остановки.

Пограничники немедленно начали поисковые мероприятия с привлечением личного состава, авиации и при содействии Государственной полиции. В результате автомобиль был остановлен в Иcнаудской волости Лудзенского края.

По факту умышленного незаконного пересечения внешней границы с использованием транспортного средства начат уголовный процесс.

Кроме того, в отношении нарушителя возбуждены административные дела за нарушение режима пункта пересечения границы, а также по закону об административных правонарушениях в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.