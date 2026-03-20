Русофобия — это удел Балтийских стран и Польши: адвокат о работе бизнеса с Россией

"Здесь, наверное, убогость интеллекта у политиков. У нас ведь только две проблемы - много русских и коррупция. И других проблем 30 лет у нас не было. Во-первых, рынок есть рынок. Если мы из него уйдём, то кто-то его заполнит. Ещё нужно отметить, что так, как думают латвийские политики - это явное меньшинство политиков в Европе. Мы должны понимать - русофобия - это удел Балтийских стран и Польши. Если поговорить с португальским, шведским или испанским политиков, там вы совсем другое услышите", - говорит Зелменис.

На это Князева парирует: "Так они же не понимают наши беды. И общей границы у них нету".

"Просто они не живут прошлым. Они живут будущем и настоящим, - считает Зелменис. - Ну, вот у Финляндии есть, у Норвегии тоже есть. Но если говорить о юридическом аспекте - в эпоху смуты, воны и прочих катаклизмов, я бы, как адвокат, рекомендовал пользоваться только законами. Следить за буквой и духом закона. Слава богу, это не латвийские санкции, это европейские санкции и другие международные санкции. Они все прописаны".

В качестве примера он приводит случаи, когда граждане Латвии 20 лет живут в России, там работают на ведущих должностях и вдруг против них возбуждают дела за то, ч то они - консультируют.

"А они ничего не консультируют. Они живут там. И получают зарплату. И даже студенту второго курса юридического факультета понятно, чем отличается консультационный договор, от трудового договора. Но это не всегда понятно в Латвии", - рассказывает юрист.

Зелменис считает, что в этом вопросе нужно четко следовать правилу - если ваш товар не подпадает под санкционные списки и вы не продаёте его подсанкционному лицу - дальше это вопрос бизнеса.

"Посмотрите по какой логике веду себя шведа, финны, норвежцы - если это не запрещено, значит этом можно делать!", - считает юрист.