Русофобия — это удел Балтийских стран и Польши: адвокат о работе бизнеса с Россией

Редакция PRESS 20 марта, 2026 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Присяжный адвокат Янис Зелменис в программе "Акцент" у Ольги Князевой и Евгения Антонова рассказал, почему считает "охотой на ведьм" списки компаний, которые всё ещё работают с Россией.  

"Здесь, наверное, убогость интеллекта у политиков. У нас ведь только две проблемы - много русских и коррупция. И других проблем 30 лет у нас не было. Во-первых, рынок есть рынок. Если мы из него уйдём, то кто-то его заполнит. Ещё нужно отметить, что так, как думают латвийские политики - это явное меньшинство политиков в Европе. Мы должны понимать - русофобия - это удел Балтийских стран и Польши. Если поговорить с португальским, шведским или испанским политиков, там вы совсем другое услышите", - говорит Зелменис.

На это Князева парирует: "Так они же не понимают наши беды. И общей границы у них нету".

"Просто они не живут прошлым. Они живут будущем и настоящим, - считает Зелменис. - Ну, вот у Финляндии есть, у Норвегии тоже есть. Но если говорить о юридическом аспекте - в эпоху смуты, воны и прочих катаклизмов, я бы, как адвокат, рекомендовал пользоваться только законами. Следить за буквой и духом закона. Слава богу, это не латвийские санкции, это европейские санкции и другие международные санкции. Они все прописаны".

В качестве примера он приводит случаи, когда граждане Латвии 20 лет живут в России, там работают на ведущих должностях и вдруг против них возбуждают дела за то, ч то они - консультируют. 

"А они ничего не консультируют. Они живут там. И получают зарплату. И даже студенту второго курса юридического факультета понятно, чем отличается консультационный договор, от трудового договора. Но это не всегда понятно в Латвии", - рассказывает юрист.

Зелменис считает, что в этом вопросе нужно четко следовать правилу - если ваш товар не подпадает под санкционные списки и вы не продаёте его подсанкционному лицу - дальше это вопрос бизнеса.

"Посмотрите по какой логике веду себя шведа, финны, норвежцы - если это не запрещено, значит этом можно делать!", - считает юрист.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

