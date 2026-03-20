В сообщении для СМИ Европейская прокуратура (EPPO) отмечает, что дело касается проекта по мелиорации сельскохозяйственных земель и реконструкции мелиоративной системы, который финансировался Европейским сельскохозяйственным фондом для развития села (ЕСФРС) и администрировался Службой поддержки села. Общий ущерб бюджету ЕС достиг 95 803 евро.

Согласно результатам расследования, получивший проект коммерсант сотрудничал с другим предпринимателем, чтобы манипулировать процедурой публичных закупок и обеспечить заключение договора с заранее выбранной компанией.

Следствие установило, что фактически работы выполняла не компания, с которой был заключен договор, а сам получатель проекта, используя собственные ресурсы, что является нарушением правил закупок, сообщает EPPO.

Суд первой инстанции признал обоих обвиняемых виновными в мошенничестве в крупном размере. Главный обвиняемый приговорен к двум годам лишения свободы и штрафу. Второму обвиняемому назначено условное лишение свободы с испытательным сроком три года, а также штраф.

В отношении вовлеченного юридического лица в качестве меры принуждения применена конфискация недвижимого имущества.

Причиненный ущерб был возмещен до вынесения приговора.