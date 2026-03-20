Как предупредить ёжика о машине? Учёные нашли выход

И это открытие может буквально спасти им жизнь.
Сегодня дороги — одна из главных причин гибели ёжиков. В некоторых местах под колёсами погибает до трети популяции. Просто потому, что они не успевают среагировать.
Но теперь появляется новая идея.
Если ёжики слышат ультразвук, машины теоретически могут подавать им сигнал — предупреждение об опасности.Человек его не услышит.
А животное — да. И сможет уйти с дороги.
Исследования показали: ёжики улавливают очень высокие частоты — до 85 кГц. Это выше диапазона, который слышат даже многие домашние животные.Причина — в строении уха.
У них особые, более жёсткие слуховые структуры, которые лучше передают «высокие» звуки. Похожие механизмы есть у животных, ориентирующихся с помощью эхолокации.
Теперь учёные хотят проверить главное:будут ли ёжики действительно реагировать на такие сигналы. Если да — на дорогах может появиться новая технология.Невидимая. Неслышимая. Но, возможно, решающая для тех, кто выходит на асфальт ночью.
Иногда одно маленькое открытие меняет не только науку — но и чьи-то шансы выжить.