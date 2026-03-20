Как предупредить ёжика о машине? Учёные нашли выход

Редакция PRESS 20 марта, 2026 19:20

Животные 0 комментариев

Ёжики оказались куда «чувствительнее», чем мы думали. Учёные обнаружили: они слышат ультразвук — звуки, которые полностью недоступны человеческому уху.

И это открытие может буквально спасти им жизнь.

Сегодня дороги — одна из главных причин гибели ёжиков. В некоторых местах под колёсами погибает до трети популяции. Просто потому, что они не успевают среагировать.

Но теперь появляется новая идея.

Если ёжики слышат ультразвук, машины теоретически могут подавать им сигнал — предупреждение об опасности.Человек его не услышит.
А животное — да. И сможет уйти с дороги.

Исследования показали: ёжики улавливают очень высокие частоты — до 85 кГц. Это выше диапазона, который слышат даже многие домашние животные.Причина — в строении уха.

У них особые, более жёсткие слуховые структуры, которые лучше передают «высокие» звуки. Похожие механизмы есть у животных, ориентирующихся с помощью эхолокации.

Теперь учёные хотят проверить главное:будут ли ёжики действительно реагировать на такие сигналы. Если да — на дорогах может появиться новая технология.Невидимая. Неслышимая. Но, возможно, решающая для тех, кто выходит на асфальт ночью.

Иногда одно маленькое открытие меняет не только науку — но и чьи-то шансы выжить.
 
 
 

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

