Спецназ ворвался в дом в Ильгюциемсе: двое задержаны

На газоне перед домом появились номерные таблички, которыми обычно отмечают изъятые предметы. По словам жителей, из окна квартиры, вероятно, в спешке выбросили самодельное устройство для курения и упаковки с веществами.

«Я видел только, как взломали дверь, и всё. Потом полиция уехала, была спецгруппа в форме», — рассказал сосед.

Операцию на месте координировал батальон специального назначения. Сотрудники действовали в экипировке со щитами — на случай возможного сопротивления.

«Государственная полиция в связи с незаконным оборотом наркотических веществ задержала двух человек. Изъяты различные вещества, которым назначены экспертизы для определения их состава и количества», — сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Жители дома утверждают, что по крайней мере один из задержанных проживал по этому адресу. Для соседей случившееся стало неожиданностью — по их словам, ранее ничего подозрительного не замечали.

Теперь в рамках расследования полиция установит, предназначались ли изъятые вещества для сбыта или для личного употребления. От этого будет зависеть дальнейшая квалификация дела и судьба задержанных.