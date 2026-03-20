Бронза по кёрлингу на колясках: Рижская дума чествует паралимпийцев

Рижский мэр Виестурс Клейнбергс и его зам Вилнис Кирсис приняли участие в церемонии чествования паралимпийцев и вручении благодарственных грамот.

Мэр отметил, что не только спортивное сообщество, но и вся Рига и Латвия гордятся достижениями Рожковой и Ласманса.

«Эта медаль — заслуженное признание их мастерства, упорства и способности добиваться высоких результатов даже в очень сложных условиях. В то же время этот успех заставляет нас еще больше осознавать препятствия, с которыми наши паралимпийцы сталкиваются каждый день. Путь к этой медали был непростым, и поэтому мы все должны еще больше ценить это достижение», — сказал он.

«Это также напоминание о том, что нам необходимо гораздо серьезнее задуматься о финансовой поддержке паралимпийских видов спорта и о подходящей, доступной спортивной инфраструктуре, чтобы у спортсменов была возможность полноценно тренироваться и стремиться к еще более высоким целям», — добавил Клейнбергс.

В свою очередь, Кирсис подчеркнул, что медаль была завоевана в эмоционально и психологически напряженной игре.

«Медаль — это огромное личное достижение для каждого из них, но невидимая сторона медали — это огромная мотивация, которую эти спортсмены дают каждому из нас: их способность преодолевать трудности и добиваться высоких результатов является примером для всех нас».

Рожкова и Ласманс одержали победу над командой США со счетом 11:10 в дополнительном энде в борьбе за третье место, завоевав первую медаль Латвии на зимних Паралимпийских играх.