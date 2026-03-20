Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Бронза по кёрлингу на колясках: Рижская дума чествует паралимпийцев

© LETA 20 марта, 2026 18:32

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу Рижская дума чествовала бронзовых медалистов Паралимпийских игр в Милане и Кортине Полину Рожкову и Агриса Ласманса, занявших третье место в соревнованиях по керлингу среди смешанных пар на колясках, сообщила пресс-служба РД.

Рижский мэр Виестурс Клейнбергс и его зам Вилнис Кирсис приняли участие в церемонии чествования паралимпийцев и вручении благодарственных грамот.

Мэр отметил, что не только спортивное сообщество, но и вся Рига и Латвия гордятся достижениями Рожковой и Ласманса.

«Эта медаль — заслуженное признание их мастерства, упорства и способности добиваться высоких результатов даже в очень сложных условиях. В то же время этот успех заставляет нас еще больше осознавать препятствия, с которыми наши паралимпийцы сталкиваются каждый день. Путь к этой медали был непростым, и поэтому мы все должны еще больше ценить это достижение», — сказал он.

«Это также напоминание о том, что нам необходимо гораздо серьезнее задуматься о финансовой поддержке паралимпийских видов спорта и о подходящей, доступной спортивной инфраструктуре, чтобы у спортсменов была возможность полноценно тренироваться и стремиться к еще более высоким целям», — добавил Клейнбергс.

В свою очередь, Кирсис подчеркнул, что медаль была завоевана в эмоционально и психологически напряженной игре.

«Медаль — это огромное личное достижение для каждого из них, но невидимая сторона медали — это огромная мотивация, которую эти спортсмены дают каждому из нас: их способность преодолевать трудности и добиваться высоких результатов является примером для всех нас».

Рожкова и Ласманс одержали победу над командой США со счетом 11:10 в дополнительном энде в борьбе за третье место, завоевав первую медаль Латвии на зимних Паралимпийских играх.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Загрузка

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Важно 16:44

Важно 0 комментариев

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Выбор редакции 16:39

Выбор редакции 0 комментариев

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

