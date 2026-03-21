На автозаправках розничного торговца горючим ООО "Circle K Latvia" средняя цена дизельного топлива увеличилась на 29,6% - с 1,554 евро за литр 27 февраля до 2,014 евро за литр в эту пятницу.

Средняя цена бензина 95-й марки на АЗС "Circle K" при этом выросла примерно на 15,4% - с 1,554 евро за литр 27 февраля до 1,794 евро за литр в пятницу.

На автозаправках торговца топливом ООО "Neste Latvija" средняя цена дизельного топлива выросла примерно на 33,4% - с 1,497 евро за литр 27 февраля до 1,997 евро за литр в эту пятницу.

Средняя цена бензина 95-й марки на автозаправках "Neste Latvija" выросла примерно на 17,9% - с 1,507 евро за литр 27 февраля до 1,777 евро за литр в эту пятницу.

По данным Службы государственных доходов (СГД), в 2025 году "Neste Latvija" была крупнейшим коммерсантом по объему реализованного в розничной торговле горючего, а "Circle K Latvia" - вторым.

Во вторник, 17 марта, правительство концептуально договорилось о возможных решениях по стабилизации цен на топливо, предусмотрев механизм льготного акцизного налога и надзора за сверхприбылью.

Решение о конкретных нормативных актах планируется принять на следующем заседании правительства.