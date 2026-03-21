Цена на топливо в Латвии превысила 2 евро: что дальше? (2)

© LETA 21 марта, 2026 09:38

Важно 2 комментариев

С обострением конфликта на Ближнем Востоке на автозаправочных станциях крупнейших латвийских сетей средняя цена дизельного топлива увеличилась до двух евро за литр, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные.

На автозаправках розничного торговца горючим ООО "Circle K Latvia" средняя цена дизельного топлива увеличилась на 29,6% - с 1,554 евро за литр 27 февраля до 2,014 евро за литр в эту пятницу.

Средняя цена бензина 95-й марки на АЗС "Circle K" при этом выросла примерно на 15,4% - с 1,554 евро за литр 27 февраля до 1,794 евро за литр в пятницу.

На автозаправках торговца топливом ООО "Neste Latvija" средняя цена дизельного топлива выросла примерно на 33,4% - с 1,497 евро за литр 27 февраля до 1,997 евро за литр в эту пятницу.

Средняя цена бензина 95-й марки на автозаправках "Neste Latvija" выросла примерно на 17,9% - с 1,507 евро за литр 27 февраля до 1,777 евро за литр в эту пятницу.

По данным Службы государственных доходов (СГД), в 2025 году "Neste Latvija" была крупнейшим коммерсантом по объему реализованного в розничной торговле горючего, а "Circle K Latvia" - вторым.

Во вторник, 17 марта, правительство концептуально договорилось о возможных решениях по стабилизации цен на топливо, предусмотрев механизм льготного акцизного налога и надзора за сверхприбылью.

Решение о конкретных нормативных актах планируется принять на следующем заседании правительства.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (2)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (2)

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

