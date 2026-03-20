А остальные латвийцы? Почти 100% жителей Валмиеры довольны жизнью в своем городе

Проведенное ЦСУ исследование показало, что 96,8% опрошенных жителей городов довольны жизнью в своем городе.

Удовлетворенность жителей городов остается неизменно высокой с 2022 года, когда был проведен последний опрос, отметили в ЦСУ. Прирост доли удовлетворенных жителей отмечен в Елгаве (на 1,9 процентного пункта) и Даугавпилсе (на 1,5 процентного пункта), однако он немного снизился в Юрмале (на 2,7 процентного пункта) и Резекне (на два процентных пункта).

В прошлом году безопаснее всего, гуляя в одиночестве ночью по своему городу, чувствовали себя жители Лиепаи (78,5%), что на 12,3 процентного пункта больше, чем в городах в среднем (66,2%). Также уверенно себя чувствовали 77,7% жителей Валмиеры и 74,8% жителей Огре. Полиции больше всего доверяют жители Юрмалы (82,6%), но высокое доверие к полиции наблюдается и во всех остальных городах.

По оценке жителей городов, самыми дружественными городами для семей с маленькими детьми являются Валмиера (97,8%) и Лиепая (97,0%), а также Даугавпилс (93,5%), в котором отмечен самый стремительный прирост удельного веса с 2022 года (на 6,9 процентного пункта). В целом 92,2% жителей городов считают, что их город подходит семьям с маленькими детьми, а члены таких семей оценивают этот показатель еще выше - 95,3%.

По меньшей мере три из четырех (74,5%) опрошенных жителей городов считают, что их город дружественен по отношению к расовым или этническим меньшинствам. Сами представители таких меньшинств оценивают этот показатель несколько выше - 78,7%. Самая высокая доля жителей, считающих свой город дружественным для проживания иммигрантов, зафиксирована в Лиепае (85,2%), Валмиере (83,5%) и Елгаве (72,2%).

Хорошим местом для проживания людей с инвалидностью свой город признали 81,4% всех жителей городов и 72,2% людей с инвалидностью. Почти все (98%) в Валмиере признают, что этот город дружественен по отношению к пожилым жителям, аналогичного мнения о своем городе придерживаются 95% проживающих в Лиепае и Огре.

В Елгаве по сравнению с остальными городами самая высокая доля удовлетворенных городскими учебными заведениями (детскими садами, школами, вузами) жителей - 84,4%. Далее следуют Валмиера с 82,1% и Лиепая с 79,3%. В свою очередь, в Екабпилсе и Даугавпилсе наименьший удельный вес удовлетворенных образовательными учреждениями - 60,7% и 67,5%.

Услугами здравоохранения, врачами и больницами наиболее довольны жители Юрмалы (79,4%), Огре (74,0%) и Вентспилса (73,8%).

В Лиепае самая высокая доля (96,6%) жителей, которые довольны доступностью культурных учреждений (концертные залы, театры, музеи и библиотеки). Удовлетворение в связи с этим параметром также высказали девять из 10 резекненцев (91,9%), жителей Вентспилса и Валмиеры (90,0% соответственно). Менее довольны культурными учреждениями в своем городе жители Екабпилса - 73,9%.

Жители Лиепаи и Валмиеры наиболее довольны спортивными объектами (спортивными площадками и спортзалами) - 91,7% и 91,5% соответственно.

Среди жителей Валмиеры и Вентспилса наибольший удельный вес довольных различными аспектами окружающей среды в городе. Жители Вентспилса больше всего удовлетворены доступностью публичных мест (рынок, скверы, пешеходные зоны) в городе - 98,9% опрошенных очень довольны или скорее довольны. Почти всех жителей Валмиеры и Вентспилса (98,8% и 98,7% соответственно) устраивают зеленые зоны (парки и сады), уровень шума (95,0% и 92,8%) и ухоженность города (99,4% и 98,5%).

В остальных городах Латвии удовлетворенность аспектами городской среды также высока. В целом 87,3% жителей городов довольны публичным пространством в своем городе, 94,6% - зелеными зонами, 92,1% - степенью ухоженности города. Уровень шума в городе удовлетворяет 89,0% жителей городов, а качество воздуха - 90,2%.

Удовлетворенность работой (например, занятостью, условиями труда, балансом трудовой и частной жизни) высока во всех городах - не менее девяти из 10 занятых удовлетворены работой. Удовлетворенность работой с 2022 года выросла в Юрмале на 11,1 процентного пункта, в Даугавпилсе - на 9,2 процентного пункта, в Резекне - на 6,2 процентного пункта, в Лиепае - на 5,6 процентного пункта.

43,5% жителей Даугавпилса и каждый четвертый (26,3%) житель Огре полностью или частично согласны с тем, что в их городе легко найти жилье и для найма, и для приобретения в собственность по приемлемой цене. С этим утверждением меньше всего согласны в Валмиере - 10,3%. В целом почти во всех городах по сравнению с 2022 годом увеличилась доля жителей, считающих, что в городе легко найти жилье.

Общественным транспортом в качестве одного из основных способов передвижения пользуется менее половины жителей городов. В Юрмале, Даугавпилсе и Лиепае самая высокая доля жителей, удовлетворенных общественным транспортом (соответственно - 87,9%, 87,0% и 83,0%), самая низкая - среди жителей Огре (42,1%).

В городах пешком передвигается чуть меньше половины (48,7%) жителей. Чаще пешком ходят женщины (57,7%), а мужчины чаще используют в качестве основного способа передвижения по городу автомобиль (71,0%). В целом в городах более половины жителей предпочитают по городу в основном передвигаться на автомобиле.