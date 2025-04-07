В тяжелом состоянии в BKUS находятся уже шесть детей с E. coli

Для сравнения, в прошлую пятницу в отделении интенсивной терапии находилось пятеро детей.

В настоящее время в BKUS продолжают проходить лечение 16 детей с подтвержденной инфекцией кишечной палочки, продуцирующей шига-токсин, из которых состояние здоровья десяти детей позволяет проводить лечение в палатах общего режима.

С начала распространения инфекции в Детскую больницу госпитализировано 30 детей с подтвержденной инфекцией кишечной палочки. Из этих 30 детей 14 уже выписаны из больницы. У них была диагностирована инфекция, однако состояние их здоровья после периода наблюдения позволило продолжить лечение амбулаторно.