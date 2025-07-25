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В Твиттерному конвою присоединились шведы: Позняк отправляет очередную колонну в Украину (1)

Редакция PRESS 25 июля, 2025 12:14

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LETA

После трёх лет и 152 дней войны 200-й «Твиттер-конвой» отправится в путь в пятницу, 25 июля. Автор идеи Рейнис Позняк незадолго до отправления конвоя в Украину в коротком интервью программе «900 секунд» рассказал, что к инициативе присоединились и жители Швеции.

За более чем три года с начала полномасштабного вторжения России на Украину «Твиттер-конвой» отправил в Украину более 3000 автомобилей. В пятницу, 25 июля, в путь отправятся девять машин. «С одной стороны, есть радость и гордость от того, что мы можем продолжать, но, к сожалению, нам всё ещё нужно продолжать», — говорит Позняк.

Оглядываясь на достигнутое за три года и текущую ситуацию, Позняк отмечает, что потребности остались неизменными. «Готовность людей помогать также осталась неизменной, по-прежнему нет недостатка в волонтёрах, готовых жертвовать своё время всему этому. Это действительно очень большие инвестиции, если перевести их в деньги. Время, которое люди этому посвящают. Люди продолжают жертвовать автомобили. Конечно, изменилась… сумма денежных пожертвований. Она постоянно уменьшается», — говорит автор идеи «Твиттер-конвоя»

"Сегодня отправятся девять машин. В том числе две из Швеции. Об этом позаботились шведские волонтёры. Поедем, как обычно в последнее время, во Львов, где машины будут переданы бойцам. Приспосабливаемся к реалиям. Если раньше мы отправляли десять машин одной колонной, то теперь — отправляем конвои по одному бусу. Двое водителей останутся в Украине", - рассказал Позняк.

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