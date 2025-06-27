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В третий раз подряд: Хелманис продолжает руководить самоуправлением Огрского края

© LETA 27 июня, 2025 12:56

Новости Латвии 0 комментариев

Думой Огрского края в третьем подряд созыве продолжит руководить Эгилс Хелманис (Национальное объединение), решили на первом заседании думы нового созыва в пятницу депутаты Огрского края.

Хелманис был выдвинут на пост мэра от общего списка Нацобъединения, Союза зеленых и крестьян (СЗК) и Латвийской Зеленой партии (ЛЗП). В качестве второго кандидата был выдвинут депутат Латвийского объединения регионов Рудолфс Кудля.

За Хелманиса проголосовали 14 депутатов, против были девять. Кандидатуру Кудли поддержали девять депутатов, против были 14.

Как сообщалось, на муниципальных выборах в Огрском крае победил общий список Национального объединения, ЛЗП и СЗК, набравший 46,09% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Этот список получил в краевой думе 12 из 23 мест.

В краевую думу также прошли Латвийское объединение регионов - 15,97% голосов (четыре мандата), совместный список "Движения "За!"" и Новой консервативной партии - 10,73% (три мандата), Видземская партия - 10,02% (два мандата) и "Новое Единство" - 8,04% (два мандата).

Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер.

В выборах в Огрском крае приняли участие 51,06% избирателей.

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