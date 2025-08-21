В субботу по Риге пройдёт «Балтийский огненный путь»

Во время мероприятия от памятника Свободы до часов "Laima" из свечей будет создан символический огненный путь в честь единства Латвии, Литвы и Эстонии в борьбе за свою независимость.

"Это будет момент, чтобы вспомнить историческое единство латышского, литовского и эстонского народов и осознать хрупкость свободы, особенно в условиях нынешней гибридной войны", - говорится в заявлении Нацобъединения.

"Ее нужно защищать не только словами, но и делами, которые укрепляют наше общее сознание и патриотизм", - добавил руководитель молодежной организации Эдгарс Кристапс Рупейкс.