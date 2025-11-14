В субботу Латвии обещают снег!

Солнце лишь временами будут закрывать облака, которые местами принесут кратковременные осадки — преимущественно снег. Больше снежных облаков ожидается утром. Дороги местами станут скользкими.

Будет дуть слабый до умеренного северо-западный ветер, утром на побережье ожидаются порывы северного ветра до 18 метров в секунду, но к вечеру субботы в основном будет дуть слабый юго-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -4..+1 градус, на побережье до +4 градусов. Днём температура воздуха не превысит +1..+6 градусов.

В Риге в ближайшие сутки будет небольшая и переменная облачность, возможны кратковременные осадки — особенно утром. Утром ожидаются порывы северного ветра до 16 метров в секунду, в остальное время ветер в основном будет слабым. Температура воздуха ночью и днём будет колебаться между +1 и +5 градусами.