Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 14. Ноября Завтра: Fricis, Vikentijs
Доступность

В субботу Латвии обещают снег!

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 14:52

Важно 0 комментариев

В субботу в Латвии будет прохладно и в основном солнечно, прогнозируют синоптики.

Солнце лишь временами будут закрывать облака, которые местами принесут кратковременные осадки — преимущественно снег. Больше снежных облаков ожидается утром. Дороги местами станут скользкими.

Будет дуть слабый до умеренного северо-западный ветер, утром на побережье ожидаются порывы северного ветра до 18 метров в секунду, но к вечеру субботы в основном будет дуть слабый юго-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -4..+1 градус, на побережье до +4 градусов. Днём температура воздуха не превысит +1..+6 градусов.

В Риге в ближайшие сутки будет небольшая и переменная облачность, возможны кратковременные осадки — особенно утром. Утром ожидаются порывы северного ветра до 16 метров в секунду, в остальное время ветер в основном будет слабым. Температура воздуха ночью и днём будет колебаться между +1 и +5 градусами.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс
Важно

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания
Важно

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания (1)

Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?
Важно

Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:35 14.11.2025
Явление: вторая по мощности вспышка
Sfera.lv 3 часа назад
США: жирный – сиди дома!
Sfera.lv 3 часа назад
Погода готовит солнце в субботу и снег к 18 ноября
Bitnews.lv 4 часа назад
Разжигает ли Росликов конфликт между русскими и латышами?
Bitnews.lv 4 часа назад
Германия: подводный дворник
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: цифровая грамостность — в массы, и бесплатно
Sfera.lv 6 часов назад
Юрмала: прогулки на курорте
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 23 часа назад

LIZDA отвергла план Минобразования по росту зарплат педагогов

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Читать
Загрузка

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Читать

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Читать

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Всюду жизнь 18:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Читать

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

Читать

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Читать

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Новости партнеров 17:31

Новости партнеров 0 комментариев

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Читать