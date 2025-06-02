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В США совершена попытка сжечь живьем участников шествия в поддержку израильских заложников в Газе (ВИДЕО)

Редакция PRESS 2 июня, 2025 12:41

Мир 0 комментариев

В американском штате Колорадо, в городе Боулдер, человек по имени Мохаммед Сабри Солиман с криками «Свободу Палестине!» швырнул бутылки с горючей жидкостью в участников шествия в поддержку израильских заложников в Газе. Ожоги получили шесть человек. ФБР, которое огласило имя задержанного, заявило, что рассматривает это преступление как предполагаемый теракт.

Специальный агент ФБР Марк Мичалек рассказал на пресс-конференции, что задержанному, Мохамеду Сабри Солиману, 45 лет.

Глава полиции Боулдера Стивен Редферн ранее сообщил журналистам, что некоторые из пострадавших получили серьезные ожоги. Они госпитализированы. Возраст пострадавших — от 67 до 88 лет.

Глава ФБР Кэш Патель сразу заявила, что речь идет о целенаправленном теракте, но Редферн сказал журналистам, что о мотивах задержанного говорить пока рано.

По словам Марка Мичалека, Солиман, бросая бутылки с зажженными фитилями в пожилых участников шествия, выкрикивал: «Свободу Палестине!»

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал это происшествие проявлением «чистого антисемитизма».

«Потрясен страшным антисемитским терактом в отношении евреев в Боулдере. Это чистый антисемитизм, подпитываемый кровавыми наветами, которые распространяют медиа», — написал министр Саар в сети X-
Посол Израиля в ООН Данни Данон назвал происшедшее терроризмом.

«Террор в отношении евреев не останавливается на границе Газы — он уже поджигает улицы Америки», — написал посол в сети Х.

Президент организации «Еврейские федерации Северной Америки» назвал произошедшее в Боулдере очередным примером волны терактов против еврейской общины и призвал Конгресс США и администрацию президента выделить дополнительные деньги на охрану еврейских учреждений и предотвращение акций против них.

То, что у задержанного были бутылки с жидкостью и фитилями, видно на распространившихся в соцсетях видео с места происшествия. Когда его задерживали, он еще держал в руках две таких бутылки с фитилями из красной ткани.

Нападению в Боулдере подверглись пожилые участники движения «Бег за их жизни» (Run for Their Lives).
Это движение, основанное израильтянами, живущими в Калифорнии, сейчас, по информации на его сайте, состоит из 230 самостоятельных местных групп, в основном в Северной Америке и Европе.

Эти группы устраивают еженедельные забеги, шествия или прогулки, цель которых — продемонстрировать, что израильские заложники в Газе не забыты, и снова и снова призывать к их освобождению.
На эти прогулки участники выходят в красных футболках и с флагами тех стран, чьи граждане до сих пор остаются в плену в секторе Газа.

Нападение на группу «Бега за их жизни» в Боулдере стало третьим за два месяца громким происшествием с антисемитской или антиизраильской подоплекой.

В апреле была подожжена резиденция губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Поджигатель был задержан и заявил, что сделал это в ответ на израильские удары по палестинцам.

21 мая возле Еврейского музея в Вашингтоне были застрелены двое молодых сотрудников израильского посольства.

Стрелявший, 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес, спокойно сдался полиции и при задержании выкрикивал: «Свободу Палестине!»

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