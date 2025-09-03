В среду грозы и до +26 градусов

Синоптики прогнозируют слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер, в Курземе — западный и юго-западный. Максимальная температура воздуха составит +21..+26 градусов, на побережье Курземе — около +19.

В Риге днем будет солнечно, однако во второй половине дня облачность усилится, возможен кратковременный дождь. Ветер будет слабым, вечером ожидается штиль. Воздух в столице прогреется до +24..+25 градусов.

Атмосферные фронты влияют на погодные условия: давление на уровне моря составляет от 1009 гектопаскалей на западе до 1016 гектопаскалей на востоке. Утром температура воздуха в стране колебалась от +7,7 градуса в Мадоне до +18,3 в Лиепае.

В целом облаков в течение ночи было немного, но в центральной части Латвии местами прошли кратковременные дожди, новые облака подходят с юга к Курземе, там возможны грозы. Дует слабый до умеренного юго-восточный ветер. Качество воздуха оценивается как хорошее или очень хорошее.

Температура воды в реках, озёрах и в море держится на уровне +14..+19 градусов. В Риге утром температура составила +16 градусов, ветер юго-восточный со скоростью 4–5 метров в секунду.

Во вторник максимальная температура в Латвии колебалась от +17,8 градуса в Алуксне до +25,5 в Лиепае. В Европе самым жарким днём 2 сентября стали Балканы, юг России и Кипр — там воздух прогревался до +37..+38 градусов. Самой холодной точкой стали Альпы, где ночью температура опустилась до –5 градусов.